Valeria Márquez quería cambiar su estilo de vida antes de morir: “Me dejé de bandidos”

Tras la muerte de Valeria Márquez, se retomaron sus palabras, en las que expresó que deseaba cambiar su estilo de vida minutos antes de su trágico fallecimiento. De esta manera, confesó que se había alejado de ‘bandidos’ y que había dejado de consumir alcohol y de salir, hecho que resonó entre los internautas.

El martes 13 de mayo Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada mientras realizaba un live en TikTok. Los hechos sucedieron en su salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco, cuando un sujeto armado se hizo pasar por un repartidor y le disparó dos veces: una en el tórax y otra en la cabeza.

Diversas teorías se han esparcido respecto a los hechos, por lo que se han señalado varias personas de ser presuntos culpables de asesinato de la influencer, como a su exnovio, pues recibió amenazas de su parte días antes de su fallecimiento; o su amiga Vivian de la Torre, que en internet fue acusada de estar involucrada en la planeación de su muerte por insistirle que se quedara en la estética aunque Valeria ya se quería ir.

Valeria Márquez Instagram: @v__marquez (Instagram: @v__marquez)

Valeria Márquez aseguró que había cambiado minutos antes de morir

Fue en la misma transmisión en vivo en la que fue asesinada que aseguró que había hecho algunos cambios en su estilo de vida: “Ya cambié. Ya no salgo, ya no tomo. Ya me dejé de bandidos. Pura niña bien”. Y tan solo minutos después, le arrebataron la vida.

Este fragmento del live se compartió en TikTok, donde usuarios de la red social dejaron comentarios como: “Pobrecita, cuando quería cambiar”, “Cambió supo que tenía dinero, pero para llegar tuvo que andar en malos pasos y ahí viene la tragedia” y “Demasiado tarde”.

Cabe destacar, que en redes sociales se le señaló a Valeria por tener amistades del crimen organizado y aseguraron, que todo lo que había conseguido había sido gracias a relaciones con narcotraficantes.