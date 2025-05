¿Por un hombre? Dan a conocer la supuesta razón por la que Vivian de la Torre se habría querido ‘vengar’ de Valeria Márquez

El caso de Valeria Márquez ha conmocionado al mundo entero y es que, el brutal asesinato de la influencer de Zapopan, ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre los implicados y las razones por las que le arrebataron la vida en su salón de belleza ‘Blossom: The Beauty Lounge’, donde se encontraba haciendo una transmisión en vivo.

Con solo 23 años y una comunidad en internet que iba creciendo de poco en poco, el caso de Valeria Márquez, se ha convertido en uno de los temas más comentados en internet, donde usuarios, han empezado a especular cuáles podrían ser las razones de su muerte, donde han acusado directamente a tres personas, la empleada del salón de belleza, la amiga cercana de la modelo, Viviana de la Torre y la expareja de la influencer.

Valeria Márquez: ¿Cerrarán Blossom Beauty? Ubicación del salón de belleza donde asesinaron a tiktoker

Sin embargo, quien más ha llamado la atención es la amiga de Valeria Márquez, pues, minutos previos a su muerte, la influencer compartió con sus seguidores que su amiga no solo había enviado regalos, sino que también estaba evitando que se moviera del lugar y terminara la transmisión: “Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pende porque me tengo que ir”, dijo la modelo de 23 años.

Revelan supuesta razón por la que Vivian de la Torre se habría querido “vengar” de Valeria Márquez

Mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco comienza las investigaciones de este caso que ya ha sido catalogado como feminicidio, usuarios en internet han empezado a hacer su propio análisis sobre lo sucedido con la influencer y la mayoría de ellos apuntan a Vivian de la Torre, y es que, hubo quienes especularon que su amiga “la envidiaba”.

Pero, luego de observar las redes sociales de ambas, encontraron un video donde decían: “Qué bellas somos, ni parece que hace unos meses estábamos peleadas a muerte jajajaja”, lo que hizo estallar las especulaciones sobre una posible rivalidad entre ambas que nunca fue completamente “sanada”.

Valeria Márquez y Vivian de la Torre

Usuarios señalaron que los “compartidos” de las redes sociales de ‘Vivian’ podrían indicar cuál fue el motivo de su “pelea” con Valeria Torres y algunos de ellos especulan: “¿O será por un hombre lo que pasó?”, mientras muestran capturas de pantalla de publicaciones en las que se leen: “Se quedó sola por falsa y mala amiga, pero ella jura que es porque sacó personas ‘tóxicas’ de su vida” y “Cuídense que luego dan ganas de atropellar z*rr*t*s resbalosas, naquitas”.

Revelan supuesta razón por la que Vivian de la Torre se habría querido "vengar" de Valeria Márquez

Amiga de Valeria Márquez, asegura que Vivian de la Torre se reconcilió “de la nada” con la influencer

Una amiga de Valeria Márquez rompió el silencio en redes sociales y señaló directamente a Erika y Vivian de la Torre, además declaró que “varias personas ya sabían lo que pasaba”.

También habló sobre su relación de amistad, recordando que estaban peleadas y “de la nada” se reconciliaron, apoyando las especulaciones sobre una supuesta traición a la influencer, advirtiendo: “Cuídense mucho de las amistades, plebes. El día de mañana te pueden traicionar”, mientras lloraba la pérdida de su amiga.