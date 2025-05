Hace tan solo un par días, Alexa Hoffman publicó un video, en donde reveló sus intenciones de interponer una denuncia contra Daniela Parra, por lo cual la joven decidió romper el silencio y hablar sobre la posible disputa legal que podría enfrentar con su hermana.

Daniela Parra envía contundente mensaje a Alexa Hoffman tras posible denuncia

Durante una entrevista con ‘Venga la Alegría’, Daniela Parra fue cuestionada sobre el tema, señalando su desinterés en hablar del tema, ya que asegura que solo sería darle importancia a las declaraciones de su hermana.

“Nada, la neta no planeo decir nada, no planeo contestar, es absurdo lo que están diciendo, es tonto y, la neta, yo no me voy a prestar a ese juego”, dijo.

Al respecto de la denuncia de parte de su hermana, la hija de Héctor Parra aseguró que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de documento que lo compruebe, no obstante, señaló que mantendrá al tanto a sus seguidores a través de redes sociales.

“Por el momento queda así y, si en algún momento, llega algo o procede algo o algo cambia, además de solo las mensadas que están diciendo, yo, con mucho gusto, los mantengo informados; si se pone más seria la cosa, lo resolveremos en su momento”, declaró.

Así fue como Alexa Hoffman reveló que denunció a Daniela Parra

Fue durante un video que publicó en sus redes sociales, donde la joven señaló que a lo largo de todo su proceso legal contra Héctor Parra ha sido víctima de acusaciones y críticas en su contra.

“Hola, Soy Alexa Hoffmann y para los que no me conocen soy sobreviviente y fui víctima de abuso de menores y después de mucho tiempo logré que se hiciera justicia, pero con lo que no contaba es que además de enfrentarme a ese proceso iba a tener que enfrentar con la revictimización que no solo fue de los medios de comunicación, sino también de mi propia hermana que se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”, dijo.

Finalmente, Alexa aseguró que ha tomado la decisión de denunciar a su hermana por lo presuntos ataques en su contra, señalando que ha convertido su caso en un show para obtener dinero.

“No, no necesito de tu autorización, es mi juicio, es mi historia y yo decido como se cuenta. Y hoy te denuncio porque no me quedó de otra porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo. Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar porque solo hemos sido presas de un depredador”, comentó.