El ‘ataque’ a Lily Collins en el Día de las Madres que desató indignación y reveló lo peor de la sociedad

El 31 de enero, Lily Collins dio a conocer que se había convertido en madre de una niña a la que llamó ‘Tove’, junto a su esposo Charlie McDowell, con quien se casó en 2021, compartiendo algunos tiernos momentos que ha vivido con la pequeña desde que anunciaron la llegada de la bebé.

“Bienvenida al centro de nuestro mundo Tove Jane McDowell. Las palabras nunca expresarán nuestra infinita gratitud por nuestro increíble sustituto y por todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y de vuelta otra vez…”, decía el mensaje que publicó la actriz de 36 años en sus redes sociales.

Lily Collins La protagonista de 'Emily in Paris' dio la bienvenida a su primer bebé (Instagram)

Algunos videos han terminado por conmover a los usuarios en redes sociales, y es que, en uno de ellos, se pudo ver a Lily Collins poniendo música de su padre, Phil Collins, quien se destacó como uno de los músicos más renombrados de Reino Unido.

Sin embargo, estos momentos, junto a su pequeña hija, que tiene tan solo algunos meses de haber nacido, se vieron opacados el pasado domingo en plena celebración por el Día de las Madres, cuando usuarios arremetieron en su contra, dejándole las peores críticas, esto después de que se diera a conocer que la actriz de ‘Emily in Paris’, había rentado un vientre para convertirse en madre.

Lily Collins celebra el Día de las Madres con tierna foto

El pasado domingo 11 de mayo se celebró alrededor del mundo el Día de las Madres, donde diferentes famosas honraron el papel de sus madres y su propia faceta maternal con algunas de las publicaciones más tiernas a través de sus redes sociales.

Una de ellas, fue Lily Collins, quien, mediante una publicación en la que se le ve sosteniendo a la pequeña ‘Tove’, mientras se enredó en su pecho con un fular:

“Mi primer Día de la Madre. No hay palabras para describir este nuevo viaje, esta nueva vida. Te amo con todo mi corazón Tove, con todas las partes de él que han crecido más profundamente desde el día en que naciste y todas aquellas que ni siquiera sabía que existían. Has expandido mi mundo, ampliado mis horizontes y ampliado mi sonrisa más de lo que sabía que era posible. Y pensar, es solo el comienzo. No podría estar más agradecida u honrada de ser tu madre…”.

Critican cruelmente a Lily Collins tras celebrar el Día de las Madres

A pesar de la felicidad que inundó a Lily Collins por la llegada de su primera hija, los crueles comentarios no tardaron en llegar, y es que, algunos arremetieron contra la actriz por haber rentado un vientre para convertirse en madre a través de este método, llenando su posteo de juicios hacia ella.

En los comentarios se leía: “Qué fácil ser madre subrogando un vientre”, “La sustitución no es algo de lo que estar orgullosa”, “Feliz día a la mujer que parió a ese bebé”, “No eres la madre, solo compraste al niño”, “Adopta, no compres”, “No sentiste en tu vientre ni tuviste los síntomas de una embarazada, esa es la gran diferencia”.