Ángela Aguilar queda expuesta en televisión por burlarse de Belinda y Cazzu

Luego del estreno de la canción ‘X Perro’ de Christian Nodal, Joanna Vega-Biestro expuso a Ángela Aguilar por una burla que hizo a las exnovias de su esposo en redes sociales con una imagen en la que se representó a Belinda con un sapo y a Cazzu con una araña.

PUBLICIDAD

Christian Nodal generó polémica con su nueva canción ‘X Perro‘, en la que habla de la pérdida de un amor por ser mujeriego. Fue así que usuarios de redes sociales intuyeron que la letra podría estar inspirada en su historia de amor con Belinda.

Dicha canción lleva estrofas como: “Ando pagando el precio de no saber ponerme frenos, no valorar lo que era bueno. Para ella yo era todo, y lo único que me pedía era no hacer llorar sus ojos. Y ahí va el tonto a romperle el corazón. Por perro, por andar buscando lo que ya tenía, ahora ya no lo tengo” y “Pa’ agrandarme el ego anduve de Don Juan, por eso no me quiere ni ver la que quiero. Y aquí ando sufriendo, eso me pasa por perro”.

¿Ángela Aguilar se burló de Belinda y de Cazzu?

En una transmisión reciente de ‘Sale el Sol‘, la conductora Joanna Vega-Biestro reveló un incidente que causó revuelo en redes sociales: “Los fans andan enojados, los fans de Belinda y de Cazzu, porque hay un fan de Christian que subió esta foto con un perro, abajo un sapo y una araña, que obviamente hace referencia a Belinda y a Cazzu”.

“Pone: ‘andamos todos perros para el gran estreno del maestro Nodal’. ¿Y quién creen que le dio like? Ángela”, aseguró y afirmó que revisó para comprobar que realmente se trataba de Ángela Aguilar: “Ya vi y sí le dio like (...) hasta dije: ‘igual y se lo inventaron’, pero no, hasta está verificado”.

Usuarios de redes sociales dejaron sus comentarios al respecto en TikTok, donde se subió el video en el que la conductora hace dichas aseveraciones: “Ángela no está bien de sus facultades”, “Aparte Cazzu ni Belinda se meten con ella”, “Ángela Aguilar humillándose como siempre”, “Para que vean como es, tira la piedra y esconde la mano”, “Esa muchachita nunca ha querido apagar el fuego porque siempre quiere llamar la atención” y “Se lleva y no se aguanta”.