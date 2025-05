Mientras Benny Blanco ignora rumores de infidelidad hacia Selena, fans señalan que esto lo delataría

Selena Gomez y Benny Blanco han sido una de las parejas favoritas del entretenimiento desde que confirmaron su romance en 2023. Pero como toda historia de amor en el ojo público, no está exenta de drama. Esta vez, los reflectores apuntan a un presunto escándalo de infidelidad que ha sacudido TikTok y ha dejado a los fans divididos.

Todo comenzó cuando Benny fue captado cenando con Theresa Marie Mingus, una amiga cercana y exasistente de Selena. Poco después, la cantante dejó de seguirla en Instagram, y eso bastó para que las redes se encendieran. El hashtag #BennyBlancoCheatedOnSelena se volvió viral, con teorías que iban desde visitas secretas hasta suscripciones a OnlyFans (que ya fueron desmentidas).

La reacción de Benny Blanco a rumores de infidelidad

Benny Blanco Benny Blanco ha estado envuelto en rumores de infidelidad (Instagram)

Justo cuando todos esperaban un comunicado, una indirecta, o al menos una reacción emocional, Benny hizo algo muy a su estilo: compartió recetas de cocina.

Sí, como si nada estuviera pasando, el productor publicó en sus redes una receta detallada, lo que desató una ola de reacciones irónicas y memes. Comentarios como “Don Seleno, ¿engañaste a Selena o no? No vengas con tus recetas, aclara la situación” o “Sí, sí, muchas recetas, pero ¿qué pasó con Selena?” comenzaron a llenar sus publicaciones.

Y aunque para muchos esto parecía una evasiva, otros interpretaron lo contrario: Benny no está abordando los rumores porque ninguno es cierto. Según varios seguidores, su actitud despreocupada refleja que no hay nada que aclarar, y que los rumores son solo eso, rumores.

Selena Gomez se muestra conmovida

Mientras tanto, Selena también dio de qué hablar al subir una historia en Instagram, el fin de semana, donde se le veía visiblemente llorosa. Sin embargo, nada tenía que ver con los rumores sino con la emoción por el éxito de su álbum colaborativo con Benny.

Selena Gomez Selena Gomez reaparece en medio de rumores de infidelidad de Benny Blanco (Instagram)

El disco incluye el tema Guess You Could Say I’m In Love, una canción que ha sido vista como un himno de amor en su relación.

La cantante también reapareció sonriente y segura en un evento de su marca Rare Beauty, donde dio un poderoso mensaje sobre su bienestar emocional y su vida amorosa:“No estaría en una relación sana si no estuviera completa”, afirmó.

Benny Blanco y Selena Gomez más unidos que nunca

Aunque ni Benny ni Selena han hablado directamente del tema, todo parece indicar que no hay crisis en el paraíso, y que tanto él como ella han optado por dejar que su amor hable por ellos.

Por un lado, la cantante compartió en sus historias de Instagram una entrañable imagen de Benny Blanco jugando con su sobrino y su perro, enviando un mensaje silencioso pero poderoso ante las crecientes especulaciones.

Por otro, ambos compartieron un video de una versión extendida de Scared of Loving You en la cual se aprecian nuevos arreglos y una interpretación más profunda de Selena, habla de miedos y heridas del pasado, lo que muchos vinculan a su relación. Ya con más de 133 mil reproducciones en YouTube, la canción sigue tocando corazones con su emoción y sensibilidad.