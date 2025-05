Conductora de ‘Ventaneando’ aparece con monitor cardíaco y confiesa que tuvo un episodio

La más reciente transmisión de ‘Ventaneando’ encendió las alarmas entre los televidentes, pues una de las conductoras asistió a la grabación del programa de TV Azteca con un monitor cardíaco. Asimismo, reveló haber pasado por un episodio que le preocupó, por lo que por el momento se encuentra bajo revisión médica.

Durante el episodio más reciente de ‘Ventaneando‘, Linet Puente llamó la atención de la audiencia al llevar un monitor cardíaco, por lo que rápidamente los televidentes comenzaron a preguntar qué había sucedido y en redes sociales se mostraron preocupados por su estado de salud.

Fue así que la conductora del programa de TV Azteca se dirigió a su cuenta oficial de Instagram y a la de ‘Ventaneando’ para aclarar las dudas y revelar la situación que la llevó a recurrir a este aparato que tiene la finalidad de detectar arritmias cardíacas al analizar los latidos del corazón en plazos de 24 horas aproximadamente.

¿Por qué Linet Puente llegó con un monitor cardíaco a ‘Ventaneando’?

A través de un video que se publicó en redes sociales, Linet Puente explicó la razón por la que llevaba el monitor cardíaco: “Este aparatito mide la frecuencia cardíaca. Resulta que tengo varios meses que no me he sentido tan bien, se me baja mucho la presión”.

También confesó haber pasado por un episodio en el que incluso no podía hablar, por lo que acudió al médico: “Hace poco tuve un episodio en donde no pude hablar, nos preocupó. Fui a ver al neurólogo, me indicó estudios de laboratorio y luego un electrocardiograma”.

La publicación se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación, como: “Mejórate pronto Linet”, “Dios contigo”, “Que todo salga muy bien” y “Cuídate mucho, cuida tu cuerpo y que bueno que no lo tomes a la ligera”.