A cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, sus padres se divorcian por una infidelidad

Octavio Ocaña, actor reconocido por interpretar a Benito en la serie mexicana ‘Vecinos‘, perdió la vida hace poco menos de cuatro años. Ahora, sus padres tomaron la decisión de seguir por caminos diferentes debido a una infidelidad que terminó por destruir su matrimonio de 34 años.

El 29 de octubre de 2021 Octavio Ocaña fue asesinado en el Estado de México. Tras diversas investigaciones, se hallaron culpables a Leonardo ‘N’ por abuso de poder y homicidio doloso, por lo que fue sentenciado a 20 años y nueve meses de prisión, además de que tendrá que pagar 17 millones de pesos por reparación del daño; y Gerardo ‘N’ actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Los padres de Octavio Ocaña se divorcian

A pesar de que después de la muerte del actor su familia se mostró más unida que nunca, la madre de Octavio Ocaña, es decir, Ana Lucía, reveló la infidelidad de la que fue víctima en una entrevista en el canal de Youtube de Mich Rubalcava: “Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas. Me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas. Yo sufrí mucho. Te puedo decir que ese señor se fue por las tortillas y ya no regresó. Yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo que estaba solo, pero creerme ese cuento, pues no”.

“El señor me dijo que mi lugar era en el hogar, que él era el proveedor. Ahora, al ser una mujer dependiente me está costando mucho trabajo. El señor se bajó del barco, me dejó arriba del barco y es estar detrás de él para mi mantenimiento. El día de hoy, no es el señor que era antes. Se ha vuelto más agresivo, cuesta trabajo hablar con él, me evade, me manda dinero a cuenta gotas”, explicó.

También reveló que la agredió físicamente en más de una ocasión, por lo que incluso llegó al hospital: “El señor es muy violento, se volvió más violento desde la muerte de Octavio”.