Christian Nodal confiesa que Ángela Aguilar lo hizo llorar: “Me quedó el saco”

Christian Nodal volvió a dar de qué hablar, pues hizo una serie de fuertes revelaciones en las que aseguró que Ángela Aguilar le provocó el llanto. Asimismo confesó la razón por la que su esposa lo hizo llorar y habló sobre el amor que le tiene, el cual mencionó que se ha modificado en cantidad desde que iniciaron su relación.

En semanas recientes el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal se volvió objeto de especulaciones y rumores de crisis, pues la hija de Pepe Aguilar eliminó todas sus publicaciones de Instagram, incluyendo las que tenía con el sonorense; encima, estrenó la canción ‘Nadie se va como llegó’, que retrata el desamor y la pérdida.

Además, se viralizó un video de Ángela Aguilar en el que le habría armado una escena de celos a el intérprete de ‘Botella tras botella’, mismo que generó un sinfín de comentarios entre los internautas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar hizo llorar a Christian Nodal con su nueva canción

En un encuentro con los medios recuperado por ‘De primera mano’, Christian Nodal expresó su felicidad por el éxito de su esposa: “Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella. El álbum que hizo, lo hizo ella solita y también desde un lado mucho más maduro, de un lado de donde creo que van a poder sentirla”.

Asimismo, reveló que no pudo evitar romper en llanto tras ver el video: “Ese video me sacó lágrimas. Cuando me mostró la canción de ‘El equivocado’ me tocó profundamente el corazón, no me dijo ‘es para ti’, pero me quedó el saco entonces me lo puse”.

“Me dijo: ‘estaría muy bonito que hiciéramos un video juntos’ y le dije: ‘mami, cuenta conmigo para lo que sea’ y terminó siendo esa parte íntima”, agregó.

Y mencionó que su amor por ella continúa creciendo: “Sigo manteniendo el amor como lo sentí desde el principio, creo que va creciendo y va transformándose en muchas cosas y bendito Dios va encarrilado por un buen camino, feliz. Enojarse está demás y al final creo que es bueno frontear con esas cosas”.