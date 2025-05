“Tienen la misma cara”: Paul Stanley comparte tierno momento junto a su hija y aseguran “superó al gen Derbez”

Desde el nacimiento de Victoria, hija de Paul Stanley y Joely Bernat, el público ha seguido con emoción cada pequeño vistazo que la pareja comparte de su nueva vida como papás. Aunque su llegada ocurrió en septiembre de 2024, han sido pocas las ocasiones en las que el conductor publica algo sobre su día a día con ella. Por lo mismo, un inesperado video hizo que todos estallaran de emoción.

El parecido entre Paul y su hija que “amenazó” al gen Derbez

En redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer. “Paul se fotocopió”, “Es idéntica a Paul”, “Tiene la misma carita”, “El vivo retrato de Paul Stanley”, fueron sólo algunos de los mensajes que inundaron la publicación. Pero lo que más llamó la atención fue la frase: “superó al gen Derbez”.

Paul Stanley Paul Stanley sorprende con su poderosa genética (Instagram)

Y es que, si hay una familia famosa por transmitir sus genes con fuerza es la de Eugenio Derbez. Basta ver a sus hijos —Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana— para notar que todos comparten rasgos tan similares al actor que los memes abundan señalando que ninguna madre logró que sus hijos se parecieran a ella. Incluso ahora que José Eduardo fue papá de Tessa, muchos aseguran que la niña también apunta a parecerse más al clan Derbez.

Por eso, al ver a Victoria tan idéntica a Paul, los fans no lo dejaron pasar: “Tiembla Derbez, el gen Stanley te ha superado”, “Ni el gen Derbez es tan fuerte”, “Este sí es el gen dominante”, escribieron, convirtiendo el tierno momento en una celebración del legado físico del conductor.

Paul Stanley Paul Stanley sorprende con su poderosa genética (Instagram)

Paul Stanley en su debut como papá

El 10 de septiembre de 2024, a las 8:48 a.m., Paul Stanley y su esposa Joely dieron la bienvenida a su primogénita. Victoria nació por parto natural, en un momento que el conductor de Hoy inmortalizó con toda la producción digna de su estilo: no sólo llevó su celular al quirófano, sino también una GoPro en la cabeza, recomendación especial de su amigo Raúl Araiza.

La primera imagen familiar fue compartida por Paul desde el hospital, donde conmovió con unas palabras dedicadas a su esposa: “Fuiste una guerrera. Es admirable el esfuerzo que hacen las mujeres por ser madres. ¡Bienvenida a la vida, Victoria! Te ama, tu papá.” Con 3 kilos 380 gramos y 49 centímetros, la pequeña llegó a cambiarles la vida.

Desde entonces, los fans han estado pendientes de cada nueva foto o video. Pero una reciente imagen publicada por Joely Bernat desató todo tipo de comentarios: la niña ya camina y su parecido con Paul es tan evidente que pareciera su clon.

Pau Stanley El conductor ha demostrad ser el mejor papá (Instagram)

Más allá del parecido físico, la maternidad y paternidad han transformado a la pareja. Joely Bernat ha elogiado constantemente la forma en que Paul ha asumido su rol como papá: “Tremendo padre, la verdad que todos los días me impresiona cómo la atiende, cómo la cuida, cómo se emociona, lo enamorado que lo he visto. Me pone muy feliz que tenga a un esposo tan cariñoso y que sea tan buen padre”, expresó la modelo.