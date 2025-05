¿Alfredo Adame podría ser arrestado tras salir de “LCDLF All Stars? Esto es lo que se sabe

El actor mexicano Alfredo Adame podría ser arrestado a su salida de la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), que se encuentra en su recta final.

Carlos Trejo en una entrevista con la periodista y habitante de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, Shanik Berman, sostuvo que volverá a denunciar a Adame ante las autoridades por el asesinato de un hombre, ocurrido en el 2006.

Trejo, quien es un investigador de fenómenos paranormales y conocido como “el casafantasmas mexicano”, asegura que el habitante de “LCDLF 4″ y “LCDLF All Stars” le dio muerte a un joven, de 19 años, en un auto luego de confundirlo con él.

El cantante estadounidense-mexicano, Lupillo Rivera, abandonó la noche del miércoles, 30 de abril de 2025, el reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo).

Según explicó el cantante mexicano, su salida se debe a “una situación médica”.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal... le pido disculpas a la producción… me encanta ganar, me encanta perder”, expresó el cantante entre lágrimas.

La noticia sorprendió a sus compañeros y a los seguidores del programa.

Con esta renuncia, son 10 las celebridades que permanecen en la casa-estudio.

El ganador o ganadora del programa obtendrá 200 mil dólares, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar de “LCDLF All Stars” cargará con $50 mil.