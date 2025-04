Look de Aislinn Derbez en los premios Platino recibe fuertes críticas, pero expertos en moda descubren impactante detalle

Los Premios Platino se han consolidado como una de las celebraciones más importantes para la industria audiovisual iberoamericana. Desde su creación en 2014, estos galardones premian lo mejor del cine y las series en español y portugués, reconociendo el talento de actores, directores, guionistas y creadores de toda la región. Más allá del reconocimiento artístico, la ceremonia se ha convertido también en una pasarela de estilo, donde las estrellas no solo presentan su trabajo, sino también su personalidad y estética ante el mundo.

Este 2025, uno de los nombres que más brillo acaparó en la alfombra roja fue el de Aislinn Derbez, quien ha logrado consolidarse como una figura influyente tanto en la pantalla como en la moda, al darle visibilidad a muchos diseñadores mexicanos.

La actriz y productora mexicana, conocida por su sensibilidad artística y su enfoque introspectivo en los personajes que interpreta, ha ido construyendo una carrera sólida en cine y series, al tiempo que proyecta una imagen auténtica, relajada y poderosa.

El impactante vestido de Aislinn Derbez

Fiel a su estilo, Aislinn hizo una aparición memorable en la alfombra roja de los Premios Platino. La actriz apostó por un look elegante y lleno de simbolismo: un vestido negro de silueta recta, sin mangas, escote cerrado y una abertura lateral que sugería movimiento y frescura.

La elección del negro fue acertada no sólo por su sobriedad, sino por el contraste con el elemento más llamativo del outfit: un maxichal negro con estampado de estrellas brillantes que caía con fluidez sobre sus hombros. Este accesorio elevó el look al añadirle un toque místico, evocando una estética boho chic con tintes sofisticados.

El maquillaje también fue parte clave del conjunto: delineado gráfico en negro que enmarcaba su mirada, sombras en tonos tierra y labios nude. El peinado, con ondas suaves y raya de lado, reforzó ese equilibrio entre naturalidad y elegancia. El conjunto completo transmitía la esencia de Aislinn: una mujer segura de sí misma, con una belleza que no se impone, sino que fluye desde lo genuino.

Además, su presencia en los Premios Platino no es casual. Aislinn forma parte de una generación de artistas que están redefiniendo el entretenimiento en Iberoamérica. Con proyectos que apuestan por historias humanas, inclusivas y con mirada social, ha demostrado que su carrera va más allá de los reflectores. Su participación reciente en series como Entre paredes, donde explora el amor desde un enfoque maduro y emocional, la ha posicionado como una actriz versátil que conecta con el público desde la honestidad.

Aislinn Derbez, de la mejor vestida a la más criticada en redes

Eso sí, las críticas en redes no se hicieron esperar: “parece armadura”, “demasiado rígido”, “no es favorecedor para su figura”, fueron algunos de los comentarios que circularon. Algunos fueron más crueles, calificándolo de “vulgar”. “Qué vulgar”. “era necesario verse tan vulgar?”. " Parece un bloque de YESO". “Fue horrible, fue horribleeeee..””. “Horrible vestido e innecesaria la incomodidad”, se lee.

Sin embargo, cuando se reveló el origen del diseño y el proceso de creación, la conversación cambió de tono.

“Hoy llevo una pieza muy especial hecha a mano con arte wixárika, que representa no solo la belleza artesanal de México, sino también la conexión profunda que tenemos con nuestras raíces”, compartió Derbez en sus redes sociales.

Aislinn Derbez Pasión por el diseño y la artesanía mexicana (Instagram)

El diseño fue resultado de una colaboración entre Iann Dey, firma mexicana de alta costura reconocida por sus vestidos de novia, y Morena Corazón, proyecto fundado en 2014 para preservar y exaltar el legado de las comunidades indígenas vivas. En palabras de los propios diseñadores, fue “una fusión entre sofisticación contemporánea y herencia ancestral”.

Más que un vestido, una declaración

Estilistas y expertas en moda como Sofía Berlanga defendieron el look, subrayando que la verdadera elegancia no está en la extravagancia, sino en el valor de lo que se comunica. Visibilizar la artesanía indígena, reivindicar las raíces y portar moda con identidad también es una forma de activismo silencioso.

Aislinn no sólo llevó un vestido; llevó consigo una narrativa de orgullo, resistencia y belleza cultural que, aunque no fue comprendida de inmediato por todos, terminó conquistando a los verdaderos amantes del arte con significado. El “detalle impactante” no estaba en la silueta ni en seguir tendencias, sino en las manos que lo hicieron, en la historia que contaba y en la valentía de presentarlo en una gala internacional.