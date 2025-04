La última foto que Renata del Castillo compartió antes de perder la lucha contra el cáncer

Una tragedia más azota a la industria de la televisión en México, pues se dio a conocer el sensible fallecimiento de Renata del Castillo tras una dura batalla contra el cáncer. Antes de su deceso, la actriz realizó una publicación en redes sociales, misma que se llenó de mensajes de pésame y condolencias a la familia.

Renata del Castillo falleció a los 42 años el lunes 28 de abril, dejando un vacío en la televisión mexicana, pues se destacó por sus papeles en producciones de la talla de ’Cuando seas mía‘, ’Control Z‘, ’Vencer el desamor‘, ’Amar fuerte’ y ’Como dice el dicho‘.

La intérprete reveló en febrero de 2023 que fue diagnosticada con un tumor en la columna. De esta manera, se realizó una cirugía para eliminar el tumor que costó 250 mil pesos, dinero que consiguió gracias a las donaciones de sus colegas del medio artístico y sus amigos cercanos.

En julio de 2024 confesó que el tratamiento y las radioterapias que estaba recibiendo no funcionaron, por lo que el cáncer se expandió a otras áreas y ya no había nada qué hacer al respecto. Cabe destacar que la enfermedad de la actriz de ‘Como dice el dicho’ se derivó de un cáncer cervicouterino que no fue diagnosticado a tiempo, ya que no se hizo el papanicolau durante el año que duró la pandemia por Covid-19.

La última publicación que realizó Renata del Castillo antes de su muerte

En Instagram donde Renata del Castillo constantemente realizaba actualizaciones sobre su estado de salud a través de sus historias. Sin embargo su última publicación se realizó el 23 de enero y se trata de una foto de ella en traje de baño con la descripción: “Jueves y el cuerpo, el día, Dios y tú y yo lo sabemos”.

Tras la noticia de su muerte el post se llenó de comentarios de sus seguidores lamentando la pérdida: “Que en paz descanse, luchó demasiado”, “Descanse en paz, mujer admirable”, “¡Cómo la luchaste! Vuela alto”, “Te extrañaré tanto Reni, no puedo creerlo. Ya eres un ser de luz muy luminoso”, “Vuela alto hermosa, mi más sentido pésame a su familia” y “Querida Renata, siempre fuiste un ejemplo de fuerza, alegría y fortaleza”.