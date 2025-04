“Su viaje le costó la juventud”: Katy Perry en México impacta por su aspecto y haters señalan que el espacio la “envejeció”

Katy Perry no sólo regresó del espacio, también volvió a encender los escenarios. Hace unos días, la cantante fue parte de la histórica misión suborbital NS-31 de Blue Origin, una expedición compuesta únicamente por mujeres que despegó el 14 de abril desde Texas. Durante los 11 minutos que duró el vuelo, Perry interpretó una emotiva versión de What a Wonderful World con una margarita en la mano, como homenaje a su hija Daisy.

Apenas días después de volver a la Tierra, la artista arrancó su nueva gira The Lifetimes Tour en la Arena Ciudad de México, y en lugar de celebrarse su entrega y espectacular producción, el foco de atención fue otro: su rostro.

“¿Qué le pasó a Katy Perry?”: haters crítican su look tras volver del espacio

Katy Perry Katy Perry impacta en México tras volver del espacio (Instagram)

En una entrevista con Entertainment Tonight, realizada desde la Arena CDMX antes de su concierto, Katy habló con entusiasmo sobre el espectáculo, sus vestuarios, los arneses con stunts, su escenario en forma de infinito y lo mucho que ha invertido física y emocionalmente en esta gira. Pero lejos de enfocarse en sus palabras, algunos sólo se centraron en su rostro.

“Esos 11 minutos en el espacio la envejecieron”, “La ida al espacio le sumó años”, “¿Qué le pasó a Katy Perry?”, fueron algunos de los comentarios que plasmaron en redes sociales.

Katy Perry lo da TODO en The Lifetimes Tour

En esa misma entrevista, Perry compartió detalles impresionantes sobre el show. Desde jaulas aéreas y mariposas mecánicas, hasta una narrativa visual inspirada en videojuegos, el tour es una explosión sensorial que mezcla nostalgia, tecnología y emociones reales.

“Yo sólo me presento y lo hago. Si me dicen ‘salta’, digo ‘ok’, si me dicen ‘vuela’, digo ‘ok’. Tengo mucha estamina y proteína. Siempre pienso en cuánta gente viene a verme y cuánto invierten”, declaró Katy, dejando claro el compromiso que tiene con su público.

También reveló que su hija viaja con ella y que siempre carga libretas y colores para que pueda dibujar y entretenerse durante la gira. Mostró con orgullo sus vestuarios: bustiers llenos de pedrería, atuendos con pirotecnia y accesorios que desafían la gravedad.

Katy describió el espectáculo como una celebración de “el poder de tus pensamientos, tus sueños, tu imaginación y tu realidad”, una frase que encapsula no solo su gira, sino también su visión como artista.

Así que es momento de dejar las críticas atrás. Sí, Katy Perry se ve distinta pero porque es inevitable que el tiempo pase. Es absurdo esperar que una mujer luzca igual a los 20 que a los 40, más aún cuando ha vivido, ha creado, ha sido madre y lo da todo por el mejor show.

¿Se arrepiente de viajar al espacio?

A pesar de la transformación personal que supuso para Katy Perry viajar al espacio, la cantante estaría reconsiderando su participación en el vuelo de Blue Origin, no por el viaje en sí, sino por cómo se convirtió en un espectáculo público.

Según fuentes cercanas, Perry se siente incómoda con los momentos transmitidos, como cuando sostuvo una margarita en honor a su hija y promocionó su gira. La misión, aunque pensada para celebrar los logros femeninos, fue duramente criticada por figuras públicas como Emily Ratajkowski y Amy Schumer, quienes la vieron más como un truco publicitario de Jeff Bezos. Perry, que inicialmente defendió el viaje como un acto de amor y propósito, ahora enfrenta el peso de la controversia que rodea su exposición mediática.