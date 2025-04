Paloma San Basilio: la diva que alza el vuelo para decir “gracias”

Si algo ha aprendido Paloma San Basilio en 50 años de éxitos es que vivir ―y cantar― se parece mucho a volar.

Además, con un toque humorístico nos dijo “esto de ser Paloma me ha venido muy bien porque me he pasado el tiempo volando de un lado a otro”, nos confiesa con su sonrisa luminosa en una entrevista en exclusiva con Nueva Mujer Ecuador.

Hoy, la artista madrileña que conquistó escenarios con himnos como “Cariño mío” y “No llores por mí, Argentina” prepara su gira de despedida: un tour mundial bautizado, simplemente, Gracias.

La reina de su propio espacio

En los 70, ser mujer y una destacada artista representaba un obstáculo, pues mencionó que era más común ver la presencia de hombres.

“En mi época, aquello era un espacio de hombres. Mi única opción fue empoderarme y defender mi espacio”, recuerda. Entre ensayos, luces y vuelos transatlánticos, también estrenó su rol de mamá, para ella fue un desafío, pero la pasión por su arte nunca le dejó rendirse.

Su motor se llama Ivana, productora, cantante y, sobre todo, su talentosa hija: “Ella me dio la idea de esta gira de despedida que es un regalo”.

¿Cómo ves a las nuevas generaciones de artistas femeninas?

Cuando le preguntamos por las nuevas voces femeninas, Paloma se ilusiona: “Cada vez ganan más espacio y lo hacen con estilos únicos”.

La artista menciona que es hermoso ver que en la escena hay cada vez más presencia y talento femenino. Lo importantes es ser fiel a tu esencia y defender tu lugar con voz y corazón.

La pluma que nunca calla

Después de sus último libro: Uxoa, el secreto del valle, ya sueña con más páginas. Cada libro guarda un pedazo de su esencia; muchos nacen de sus viajes, como aquel al Tíbet.

¿Retirarse de las letras? Ni pensarlo. La música cede terreno, pero la pluma sigue danzando. Y, por si fuera poco, prepara un proyecto teatral donde dará voz a Dulcinea del Toboso, la mujer silente del Quijote.

Entre ensayos de su tour Gracias, Paloma se prepara para interpretar aquellos temas que marcaron generaciones.

Paloma San Basilio alza el vuelo otra vez. Quizá sea su último gran despegue sobre un escenario, pero su voz, su pluma y su ejemplo ya quedaron grabados en generaciones para siempre.