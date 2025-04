¿Mejor que Clara Chía? Ella sería la guapa influencer que habría provocado la ruptura de Piqué

Esta mañana la noticia sobre la ruptura de Piqué y Clara Chía ha hecho estallar las redes, luego de que Telecinco, anunciara que la polémica pareja había terminado su relación tras tres años de noviazgo y una serie de controversias donde la infidelidad fue el tema principal por el que el público no perdonó a al exfutbolista de traicionar a Shakira.

“Confirman que han roto, estoy indagando un poco en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, anunciaron por Telecinco, mientras ofrecieron más detalles sobre la supuesta ruptura del español, recordando que desde hace unos meses han enfrentado una crisis derivada de los viajes de Piqué a Miami para cuidar de sus hijos mientras Shakira está de gira.

El video que habría acabado con la relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí

Esta noticia llega un mes después de que Piqué fuera captado con una misteriosa mujer pelirroja en ‘Factoría de Azúcar’ una famosa heladería de Miami, que desató especulaciones sobre una posible infidelidad a la publirrelacionista de 26 años, además de una crisis por las intenciones de Clara Chía de dar un paso más en su relación.

“Ha habido crisis, sabéis que llevan muchos meses rumores de crisis entre ellos, de hecho hace un mes apareció Piqué en Miami en una heladería con una chica peliroja, no sé esa chica si será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores, pues me lo confirman, además el entorno muy cercano a la pareja. A mí no me sorprende por qué sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, quería ser madre y él tenía cierto recelo”.

Sin embargo, Jordi Martín, el reportero que ha seguido cada paso de Piqué desde que anunció su separación de Shakira reveló la identidad de la mujer, señalando que el dueño de ‘Factoría de Azúcar’, Ángel Sánchez, negó algún tipo de coqueteo:

“No, Jordi, seamos rigurosos con la información. Piqué llegó con su amigo WestCol y WestCol llegó con esta chica, Piqué estaba solo y llegó solo. Era una cita de tres. WestCol con su novia y Piqué. Así que desmentimos por completo, la noticia es totalmente falsa”.

¿Quién es la misteriosa mujer por la que habrían terminado Piqué y Clara Chía?

En ese momento la identidad de la misteriosa pelirroja desató una ola de especulaciones, mientras unos aseguraban que Clara Chía se había cambiado de look, otros señalaron que podría tratarse de otra mujer, además, al conocerse que podría ser pareja de WestCol, el nombre que salió a relucir fue el de Valka, a quien se le ha visto con el famoso streamer.

Vale mencionar que Valka y Westcol terminaron, dando a conocer sus versiones hace una semana; sin embargo, hay quienes especulan que la creadora de contenido y cantante colombiana podría haber sido el motivo de la ruptura de Piqué y Clara Chía a pesar de que no ha presumido una melena pelirroja como la de la misteriosa mujer que acudió a la heladería con el exfutbolista.

Eso sí, la situación que enfrenta Piqué y Clara Chía, el propio paparazzi Jordi Martin advirtió: “Será infiel a Clara Chía. De momento no lo ha sido pero todos conocemos a Piqué cuando le pica lo que tiene allí abajo y entonces es peligroso. Le pondrá los cuernos a Clara, ojalá sea yo quien lo agarre con otra tipa. Esta casa que tengo detrás la he pagado con fotos a Piqué”.