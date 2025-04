Filtran video de Gabriel Soto “muy sonriente” junto a influencer rusa ¿Quién es?

Todo parece indicar que Gabriel Soto ya “superó” su relación con Irina Baeva, y es que, un video con una influencer rusa, desató las alarmas donde se sospechó que el actor, podría haber estado coqueteando con esta mujer, viralizando este gesto en redes sociales.

PUBLICIDAD

Luego de estar en el ojo del huracán tras las explosivas declaraciones de Irina Baeva, Gabriel Soto fue captado en una comprometedora situación con una influencer, que hizo arder las redes sociales.

Irina Baeva y Gabriel Soto Instagram: @irinabaeva (Instagram: @irinabaeva)

Difunden video de Gabriel Soto coqueteando con mujer rusa

Mientras Gabriel Soto optó por ignorar las arrasadoras declaraciones de Irina Baeva, asegurando que se enfocaría en su papel como padre: “Tengo a mis hijas que son lo más importante, además tengo trabajo, todo lo demás, de verdad puede rodar el mundo”, recientemente, el actor fue captado con una tiktoker rusa generando una ola de reacciones.

En el video se puede ver a Anastasiia Morozova junto a Gabriel Soto, con quien bromea diciéndole de forma coqueta: “Hola Gabriel, yo también soy rusa, por si todavía te interesa”, a lo que Gabriel Soto respondió “Muy bien”, para terminar sorprendiendo a todos con algunas frases en ruso.

Como ya se mencionó, esto se trató solo de una broma, y forma parte del contenido que sube la influencer a sus redes sociales, donde han aparecido otros actores como David Zepeda, y es que, la actriz, promete ser la nueva cara del Canal de las Estrellas, y es que, recientemente anunció que estudiaría en el CEA.

“La noticia más cool del año 2025. Logré entrar a la mejor escuela de actuación (CEA). Feliz y agradecida por esta oportunidad enorme y emocionada por empezar ya. Les voy a compartir mi experiencia tanto cómo pueda”.

Sin embargo, el video se prestó a varias interpretaciones por parte de los internautas, quienes esperan conocer la naturaleza de la relación del actor con la tiktoker, mientras que otros se mostraron escépticos, pues han pasado algunos meses desde que se separó de Irina Baeva.

PUBLICIDAD

¿Quién es Anastasiia Morozova, la tiktoker con la que fue captado Gabriel Soto? Instagram: @anastasiia.morozova (Instagram: @anastasiia.morozova)

¿Por qué se separaron Irina Baeva y Gabriel Soto?

Hace poco más de una semana, estallaron las redes luego de las declaraciones que hizo Irina Baeva en el programa de ‘Montse & Joe’ donde habló sobre su relación con Gabriel Soto, a quien acusó de serle infiel:

“Muchas veces las mujeres nos lo quedamos guardado, porque cuesta mucho expresarlo. La única razón por la cual terminó son las infidelidades por parte de él, no es chisme, es la verdad. Así pasaron las cosas”.

¿Irina Baeva revela que Gabriel Soto le fue infiel? Infiel

Además, confesó que, ahora que su relación con el actor había terminado, entendió a Geraldine Bazán y su sentir, señalando que vivió episodios de violencia psicológica: “Hasta el año pasado, viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba, no física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios”, y señaló: “Fue un tema muy rebasado, muy irrespetuoso, todo verbal. Tengo muy claro ese momento. Iba en mi camioneta, vi un mensaje y mi mente se tronó”.

Por último, sorprendida por su actitud, Irina Baeva relató: “Creo que me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más, pero, hasta el día de hoy, que volteo a ver y me acuerdo e inclusive como la sensación, el cómo me sentía, lo que estaba pasando, híjole, de verdad digo: ‘¿Cómo pude haber permitido tanto?’”.