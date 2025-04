¿Aún le duele? Cazzu acepta ser “la mala” en la historia de ruptura con Nodal y así ha sido su vida lejos de él

El 2025 parece estar marcando un renacer para Cazzu. Luego de su muy mediática ruptura con Christian Nodal en 2024, la cantante argentina ha enfocado su energía en dos pilares que transformaron por completo su vida: su música y su hija Inti. Lejos de los titulares escandalosos, Cazzu ha elegido vivir su proceso de sanación lejos del escándalo, convirtiendo el dolor en arte y reafirmando su identidad como artista y madre.

En su más reciente entrevista con Vogue México y Latinoamérica, Cazzu se abrió como nunca sobre su pasado amoroso y el impacto que tuvo formar una familia con Nodal. “Nunca me imaginé tener una familia”, confesó. Sin embargo, más allá de lo que duró, lo recuerda como un momento lleno de amor y esperanza. Uno que, aunque terminó, dejó huellas profundas en su vida personal y profesional.

“Me encanta ser la mala”: La Cueva, su catarsis musical más poderosa

Aunque la argentina optó por volver a guardar silencio tras reaparecer en el podcast donde hizo fuertes declaraciones sobre la situación con Ángela y Nodal, a finales de 2024 decidió hablar a su manera: con música.

La argentina sorprendió con el lanzamiento de La Cueva, tema incluido en su nuevo álbum Latinaje, que levantó sospechas sobre ser una dedicatoria a Nodal por sus poderosas frases.

Compuesta justo en el proceso de separación, esta canción es una pieza cruda, emocional y brutalmente honesta. “Te mostré la vida y solamente pensaste en vos”, canta con una voz que no es de resentimiento, sino de claridad y fuerza. “Claro que lloré, si yo te adoré”.

En sus propias palabras, lanzar La Cueva fue un acto de valentía. “Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después”, reveló. Aun así, lo hizo. Y no sólo fue liberador: fue un manifiesto de su poder. frente a la adversidad.

Me encanta ser la mala y ser esa mujer super ‘cool’

Cazzu, la madre, la artista, la mujer libre

Desde su ruptura, Cazzu ha demostrado que no necesita confrontar a nadie públicamente para contar su historia. La cuenta a través de sus canciones, de sus silencios y de sus decisiones. Lejos de caer en polémicas, ha optado por la madurez. “No tengo ningún sentimiento negativo por ninguno de ellos. De hecho, me encantan. Si están felices, me encanta”, dijo sobre Nodal y Ángela Aguilar, a principios de abril, en otra entrevista con un reportero del programa argentino LAM.

Sobre su hija Inti, es contundente: “Ella está bien, está protegida. La crio y la cuido con mucho amor”. Los acuerdos con Nodal, explicó, son privados, y así seguirán.

Más empoderada que nunca

Lejos de cualquier narrativa de víctima, Cazzu ha hecho de su historia una herramienta para inspirar. En lugar de escándalos, entrega poesía urbana. En vez de respuestas incendiarias, ofrece declaraciones que son verdaderas cachetadas con guante blanco.

Su nueva música, su rol de madre y su capacidad para transformar el dolor en fuerza la han convertido en una de las voces más potentes del trap latino.

Cazzu no necesita validación. Tiene algo mucho más poderoso: autenticidad. Y si algo ha dejado claro en este 2025, es que ser “la mala” nunca se sintió tan bien.