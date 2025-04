Ángela Aguilar y Christian Nodal destrozados tras trágica pérdida en la Dinastía Aguilar

Leonardo Aguilar confirmó la trágica muerte de un ser querido de la Dinastía Aguilar a través de sus redes sociales, por lo que su hermana Ángela Aguilar y su cuñado Christian Nodal reaccionaron a la noticia, hecho que dejó en evidencia su dolor ante la situación.

En días recientes Ángela Aguilar y Christian Nodal se han visto envueltos en diversas polémicas, pues rumores acerca de su separación comenzaron a surgir luego de que la cantante eliminara todas sus fotos en Instagram incluyendo las de su boda con el sonorense, para luego estrenar su canción de desamor ’Nadie se va como llegó‘.

Además, el intérprete de ‘Botella tras botella’ realizó una transmisión en vivo con Kunno que dio mucho de qué hablar, pues internautas señalaron la química que existe entre ellos e incluso sugirieron que sonreía más a lado del influencer que de su esposa.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaccionan a la pérdida de Leonardo Aguilar

Leonardo Aguilar recurrió a sus redes sociales para expresar su dolor ante la pérdida de su caballo Caporal con una fotografía y un largo texto en el que destacó lo mucho que extrañará a su corcel.

“Hoy murió mi Caporal. Mi compañero, mi amigo. Tantos shows, tantos caminos, tantas historias. Gracias por emocionarte cuando me veías llegar, me sentía querido. Gracias por cuidarme tanto. Fuimos un gran equipo. Te extrañaré y te extrañaremos mucho. Como dice la canción… adición tordo chaparrito, si te faltaba volar, aquí ganaste tus alas, y allá te las van a dar. ¡Allá me esperas! Con la lengua de fuera para acariciarla. Y Sin cola, porque te ganaste ese respeto. (Eso último lo entenderán los que saben). DEP y gracias eternas”, escribió Leonardo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal demostraron su apoyo a Leonardo con un ’me gusta’ a su publicación que se plagó de comentarios lamentando la pérdida.