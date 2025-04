Mamá de Aislinn Derbez creyó que Eugenio era gay… ¡y terminó enamorándose de él!

Aislinn Derbez, una de las actrices mexicanas más reconocidas, fue recientemente invitada al canal de YouTube de Yordi Rosado, donde compartió aspectos personales que rara vez se abordan en los medios de comunicación.

La actriz abrió su corazón y reveló detalles desconocidos sobre su infancia, la separación de sus padres y cómo ha enfrentado algunos momentos difíciles de su vida.

Durante la charla, Aislinn no solo habló de su carrera o de su relación pasada con Mauricio Ochmann, sino que profundizó en la historia de amor entre sus padres, Eugenio Derbez y Gabriela Michel, antes de que ella naciera, explicando cómo fue que se conocieron y por qué eventualmente se separaron.

Así se conocieron Eugenio Derbez y Gabriela Michel

Entre risas y anécdotas, Aislinn reveló que sus padres se conocieron de una forma poco convencional:

“Mis papás se conocieron de una forma muy extraña, porque mi papá era maestro de ballet de mi mamá. Le daba clases de ballet, pero mi papá es más chico que mi mamá (…) Mi mamá juraba que mi papá era gay.”

Agregó, entre carcajadas:

“Mi mamá le tira la onda, se lo ligó, resulta que no era (bromea) y empezó esa historia. Lo que sé, y está corroborado por los dos, es que fueron el gran amor que les pegó, ese primer amor que arrasa por todo, eso fueron el uno para el otro.”

A pesar del amor intenso que los unió en sus inicios, la relación no fue fácil. Aislinn confesó que el verdadero problema entre sus padres fue la diferencia radical de personalidades, lo que terminó por separarlos.

“Siempre se llevaron mal, creo que nunca estuvieron en paz porque tienen personalidades completamente distintas, que no tienen nada que ver, que no son compatibles. Pero algo que me dijo mi papá es que mi mamá era tan fuerte que lo obligó a madurar.”

También explicó cómo fue el proceso antes de su nacimiento:

“Duraron 5 años juntos. Se embarazaron después de 3 años... yo tenía como un año cuando ya todo estaba muy mal.”

Una infancia marcada por la separación

La actriz compartió que la separación de sus padres fue una experiencia profundamente dolorosa para ella, especialmente durante su niñez.

Describió ese periodo como caótico y traumático, tanto emocional como psicológicamente.

“Los primeros 10 años fueron muy rudos y caóticos, sobre todo psicológicamente y emocionalmente. Fue bastante traumático ese periodo de mi vida. Esa separación de ellos fue caótica y como violenta.”

Aislinn relató que, desde muy pequeña, se convirtió en un “puente” de comunicación entre sus padres, lo que la afectó profundamente.

“Eso me tocó a mí porque ellos no querían hablar, entonces eso fue a través de mí. Yo, a mis 3, 4, 5, hasta los 15, siendo su interfon… imagínate lo que es eso para un niño.”