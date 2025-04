Alex Bisogno habría vendido detalles íntimos sobre su hermano Daniel

La muerte de Daniel Bisogno ha destapado varias interrogantes dentro de su familia debido a la falta de un testamento, lo que ha dejado en disputa el trámite de su herencia, pese a que el conductor declaró públicamente —y dejó por escrito— que su hija Michaela sería su heredera universal.

Esta situación ha provocado una creciente tensión entre los familiares del conductor, especialmente en lo relacionado con sus bienes.

El pasado 20 de febrero, Pati Chapoy confirmó el fallecimiento de quien fuera su colega en el programa de espectáculos Ventaneando, el cual ha estado al aire durante casi tres décadas.

La noticia conmocionó a la industria del entretenimiento, provocando muestras de luto por parte de colegas y seguidores.

Sin embargo, surgió un conflicto cuando se dio a conocer que Daniel no dejó testamento oficial. Según la periodista Inés Moreno, una fuente le aseguró que Alex B., hermano del conductor, estaría exigiendo parte de la herencia por haber contribuido a los gastos hospitalarios.

Esta disputa familiar ha generado una fractura, ya que Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor, declaró que Daniel había dejado por escrito que Michaela sería la única heredera.

Daniel y Alex Bisogno

Acusan a Alex B. de vender exclusivas a medios

Aunque la polémica por la herencia sigue abierta, nuevas declaraciones han puesto en el centro a Alex B., quien habría filtrado información sobre el estado de salud de Daniel Bisogno a medios ajenos a TV Azteca.

Estas filtraciones, según se denuncia, habrían tenido el propósito de desacreditar las versiones ofrecidas por el equipo de Ventaneando, el programa que respaldó la carrera de “El Muñe” por décadas.

En el canal de YouTube Kadri Paparazzi, el conductor Lobo aseguró que fue el propio Alex quien lo contactó con la intención de “trabajar en conjunto” y compartir información privada.

“Yo le voy a contar directamente a mi querido Alex. ¿Alex, recuerdas cuando hablamos? Tú fuiste el que me buscaste, no yo. Me hablaste y tengo esa investigación, pero te voy a recordar”, dijo Lobo durante la transmisión.

El youtuber también reveló que Alex habría buscado desprestigiar a Ventaneando compartiendo exclusivas sobre la salud de Daniel.

“Tú me hablaste y me dijiste que nos felicitabas, tus palabras Alex, no las mías. Dijiste: ‘Lobo te felicito, con pocos fierros le estás dando una madriza al mismo programa Ventaneando‘. (…) ‘Lobo, te propongo: yo te voy a pasar cosas de Daniel (…) y eso es lo que los tiene muy molestos’.”

Además, Lobo presentó un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Alex Bisogno diciendo:

“Yo sé cómo funciona el show business, ¿ok? A Daniel, pues efectivamente sí, lo van a trasplantar”.

Este escándalo ha desatado una nueva ola de controversias alrededor de la figura de Daniel Bisogno, incluso después de su fallecimiento, y ha generado reacciones divididas entre los seguidores del conductor y del programa que lo vio brillar.