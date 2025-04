Hermano de Daniel Bisogno confiesa lo que Pati Chapoy sabe de él tras ser amenazado

En medio del conflicto por la herencia de Daniel Bisogno, Pati Chapoy hizo una fuerte advertencia a Alex Bisogno, pues aseguró que podría filtrar información de él en caso de que no dejara en paz a Cristina Riva Palacio y a su hija Michaela. De esta manera, el hermano del Muñeco se adelantó a la amenaza y reveló por su propia cuenta lo que la líder de ’Ventaneando’ podría saber de él.

Daniel Bisogno murió a causa de complicaciones de salud a los 51 años el 20 de febrero. A pesar de haber estado consciente de su delicada situación, el apodado ’Muñeco’ falleció intestado, hecho que no tardó en ocasionar problemas en su familia.

Fue así que su hermano Alex Bisogno lanzó un comunicado en redes sociales en el que destacó que Cristina Riva Palacio comenzó un juicio de intestado, además de haber cambiado las chapas de la casa de Daniel Bisogno y haberse llevado sus cenizas.

Pati Chapoy intervino en el conflicto con una amenaza directa al exconductor de ‘Al Extremo’: “Daniel fue muy generoso contigo, porque si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú, así que ya deja en paz a Cristina, deja en paz a la niña, ponte a trabajar y cuida a tu papá”.

¿Qué es lo que Pati Chapoy sabe de Alex Bisogno?

En una entrevista reciente con René Franco, se le cuestionó a Alex Bisogno acerca de las amenazas de Pati Chapoy, a lo que respondió: “Pati sabe muchas cosas de mí, imagínate si en 28 años, me conoce de toda la vida y ella sabe, toda la gente de ’Ventaneando‘, sabe que yo soy un tipo honrado, educado, responsable, nadie con el que yo haya trabajado puede decir lo contrario y a las pruebas me remito”,

“Soy deportista, no tengo vicios, no tomo, no fumo, y nunca me he drogado. Entonces, todo esto que se dice de mí, la verdad es que ni me lo tomo personal porque siento que es parte del espectáculo”, agregó.

Asimismo, habló de su trabajo en TV Azteca: “Que Pati me haya mandado a chambear, pues bueno, trabajé 17 años para TV Azteca, mi ciclo terminó el 5 de febrero apenas en ‘Al Extremo’”.