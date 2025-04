“Es la revancha”: Cazzu hizo fuerte confesión sobre su nueva canción ¿Indirecta a Nodal?

Cazzu está protagonizando la nueva portada digital de Vogue México y Latinoamérica, donde la famosa cantante argentina, habló sobre su nueva música, su inspiración y la inspiración de sus raíces a la hora de la creación de los últimos sencillos que ha lanzado, entre ellos, ‘La Cueva’, ‘Dolce’ y ‘Con Otra’.

Pasaron tres años de su letargo, pero, después del éxito de ‘Nena Trampa’, Julieta Cazzuchelli llega decidida a impactar a sus seguidores con lo que ella llamó: “un menjunje de canciones o de música latinoamericana”, en su nuevo álbum, ‘Latinaje’, que ha preparado desde el año pasado junto a su entrañable amigo y productor, Nico Cotton.

Durante esta entrevista, la argentina, reveló algunos detalles de su vida privada y su faceta como madre, sin llegar a mencionar a Christian Nodal, sin embargo, hubo algunas revelaciones que destacaron y que llamaron la atención, siendo tomadas como una referencia a su romance con el cantante de ‘De los Besos que te Dí‘.

¿Cazzu lanzó una indirecta a Nodal?

En esta entrevista, Cazzu habló sobre la maternidad y señaló: “Me encontré con una maternidad muy solitaria. Idealicé algo que no era, creí que iba a estar bien y no lo estuvo”, sin embargo, se consideró a sí misma, como “suertuda”, de poder vivir esta etapa junto a su hija, confesando: “Hoy lo único que quiero es que mi bebé esté bien”.

A su vez, reveló cómo su faceta de madre le ha cambiado la perspectiva de diferentes aspectos, entre ellos, los de su proceso creativo:

“No creo que todas las mamás lo procesemos igual, por eso en mi caso, siento que miro todo con un filtro de cosas que me sensibilizan mucho más, cosas a las que soy más intolerante, cosas que veo y antes no veía. Yo creo que se te reordena el cerebro, ahora las cosas a las que le das importancia están en distintos lugares”.

Cazzu asegura que buscó la revancha en ‘Con Otra’

Sin embargo, sus confesiones no pararon ahí, y Julieta Cazzuchelli compartió para Vogue, cómo fue escribir el tema ‘Con Otra’, una cumbia argentina que causó furor desde su lanzamiento, cuando hubo quienes aseguraron que estaba dirigida a Ángela Aguilar, como una forma de venganza a la ahora esposa de Christian Nodal.

“Ahora yo soy más poderosa que ellos [sonríe]. Ellos se morirían por tenerme a mí de su lado ahora. Es algo muy loco porque para mí, que esta sea mi mejor canción [Con otra], en un género que me maltrató tanto —no el género ni la música, a mí me maltrató el negocio—, es como la verdadera revancha”.

Para ello, reveló que ‘Con Otra’ era su revancha, pero no contra ninguna persona, sino contra una industria que no le dio la oportunidad de crecer, cuando tuvo su proyecto como ‘Juli-K’ donde incursionó en la cumbia, hasta que la argentina, finalizó esta faceta y dio inicio a su era como ‘Cazzu’: “Cazzu fue un proyecto que creé cuando la cumbia me desilusionó mucho. Hay un monopolio y una mafia en la cumbia argentina de la que no se puede escapar”.