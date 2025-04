¿Junto a Alejandra Guzmán? Frida Sofía sorprende en redes con foto familiar y desata rumores de reconciliación

En enero, la noticia sobre una posible reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán empezó a circular, luego de que la ‘Reina de Corazones’, asegurara durante una entrevista que había tenido un nuevo acercamiento con su hija, tras la muerte de Silvia Pinal.

“Claro que estoy en contacto con mi niña, si la amo con toda mi alma” y añadió emocionada: “No sabes cuánto la amo, y ella a mí”, finalmente, agradeció a su madre, Silvia Pinal por haberlas unido: “Ese fue un momento único, y la verdad se lo agradezco a mi madre, porque es uno de los grandes regalos que me dejó”.

Han pasado algunos meses desde que Alejandra Guzmán confirmó su reconciliación con Frida Sofía, sin embargo, la modelo no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto.

Frida Sofía comparte enternecedora foto familiar

Frida Sofía siempre es noticia con cada una de las apariciones que hace en redes sociales, y esta no sería la excepción, pues compartió, tal como lo han hecho otros famosos, cómo vivió sus vacaciones de Semana Santa junto a su familia.

Como era de esperarse, estas merecidas vacaciones familiares desde el puerto de Acapulco, fueron celebradas por sus fanáticos, quienes aplaudieron que la actriz, estuviera, al menos por un momento, alejada de las polémicas con los Guzmán-Pinal, para disfrutar de este momento.

Cabe aclarar que ese ansiado acercamiento con su madre y la familia de Alejandra Guzmán, todavía no se ha visto a través de las redes sociales, y estas nuevas imágenes que compartió, son junto a los ‘Moctezuma’, la familia de su padre, Pablo Moctezuma, quien, a diferencia de la cantante, él se ha mantenido apoyando a su hija, sobre todo, en medio de todo el conflicto familiar que ha vivido tras denunciar a Enrique Guzmán.

La acusación de Frida Sofía a Enrique Guzmán que desencadenó su pelea con Alejandra Guzmán

Vale recordar que ambas han tenido una relación intermitente que terminó de quebrarse frente al ojo público, luego de que Frida Sofía acusara a su abuelo, Enrique Guzmán de haber abusado de ella sexualmente:

“Me pongo a temblar, porque tengo mucho qué decir de eso... (Guzmán) fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas. Me manoseó desde que tenía cinco años”, reveló Frida Sofía desde Miami en una entrevista a ‘De Primera Mano’, lo que desencadenó una ruptura con su madre, Alejandra Guzmán, quien rechazó su versión sobre lo sucedido.

Además, aseguró que desde pequeña, su versión fue desestimada: “¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Que cuando estás tan chiquita, te dicen: ‘Esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere’, y pues a esa edad no tienes ni idea”.

Por último, declaró en 2021: “No tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal. Y qué asco, pero es como que, pues, alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿me entiendes? Porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé, porque dije: ‘Entonces, ¿yo estoy enferma? ¿O qué onda?’”.