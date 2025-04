Leticia Calderón rompe internet tras revelar a dónde llevó a su hijo con síndrome de Down

Leticia Calderón causó polémica a principios del 2024 al revelar que su hijo menor, Luciano, quien vive con síndrome de Down, le pidió que lo llevara a un ‘teibol’, una experiencia que, según la actriz, no estaba dispuesta a negarle, aunque en ese momento aún no sabía cómo organizar la sorpresa.

La petición fue motivada por su cumpleaños número 20, y Calderón explicó que buscaría la forma de cumplir su deseo de manera segura y responsable. Como era de esperarse, sus declaraciones generaron una ola de críticas, especialmente hacia su estilo de crianza y la decisión de hacer público un tema tan delicado.

Leticia Calderon relata la experiencia

En las últimas semanas, la actriz volvió a ser tendencia, no solo por el reciente conflicto entre su expareja y otra actriz, sino también porque fue entrevistada en el programa De Primera Mano, donde fue cuestionada sobre sus polémicas declaraciones respecto a llevar a su hijo al lugar para adultos.

‘‘Ya fuimos. Muy bien, la pasamos sensacional, no estaba Carlo aquí en México. Le digo: ‘Vístete guapo porque te voy a llevar a un lugar’. Cuando llegamos, toda la seguridad ahí, me reconocieron: ‘señora Calderón, pásele’. Nos dieron una muy buena mesa. Las chicas bailaron, muy hermosas. Dos o tres sí le coquetearon. Voltearon a verlo’‘, contó la actriz.

Calderón reveló que le sorprendió gratamente la actitud de su hijo, ya que Luciano mostró caballerosidad y respeto hacia las mujeres que trabajaban en el lugar, a pesar de que se trata de un entorno que, según la actriz, podría prestarse a situaciones incómodas o conflictivas.

'‘De verdad, lo tengo que decir. Estoy muy orgullosa de él, porque (fue) un caballero. Yo tenía miedo porque era la primera vez. Hombres, yo no sabía cómo iba a reaccionar. Finalmente ver a chicas en topless con cuerpos bellísimos, pues no sabes cómo van a reaccionar. Reaccionó muy bien’‘, agregó.

Leticia Calderon se defiende de las críticas

Durante la charla, Leticia Calderón respondió con firmeza a las críticas que ha recibido por su decisión, arremetiendo contra quienes se posicionaron en su contra, ya que, según explicó, nadie más que ella está involucrado en la educación y formación de sus hijos.

‘‘Sí, mira, el día que quieran meterse con su educación y comentarme algo, pues les paso la cuenta y que me ayuden a mantenerlos y a educarlos. Necesito que estén 24/7 conmigo, por favor, para que me ayuden a educarlos y a mantenerlos’‘,dijo la actriz.

Finalmente, Calderón dejó claro que no tiene intención de complacer a la sociedad, y que únicamente ella tiene la autoridad para decidir cómo criar a sus hijos.

“No soy monedita de oro y no voy a complacer a todo mundo, ni estoy para complacer a nadie, mucho menos en la educación de mis hijos; solamente yo y yo, y solamente yo sé cómo educo a mis hijos, qué hago y qué no hago, cómo los enseño o no enseño, cómo los visto o no los visto.”