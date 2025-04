¿Michelle Salas está embarazada? Un detalle en su cambio de look la habría delatado, según usuarios

Michelle Salas, la it girl mexicana por excelencia volvió a incendiar las redes con su presencia pero ésta vez no fue por un vestido de diseñador o por alguna escapada glamorosa a la Riviera Francesa, sino por un cambio de look que, aunque aparentemente inofensivo, ha desatado una ola de rumores sobre un posible embarazo.

De rubia a castaña: ¿un simple capricho o una pista muy reveladora?

Conocida por su estilo refinado y una melena rubia perfectamente cuidada, Michelle sorprendió a sus seguidores al compartir desde Miami una transformación total: dejó atrás los tonos dorados y abrazó un color castaño claro, también llamado Soft Brunette, que arrasa en las tendencias de 2025.

Michelle Salas El radical cambio de look de Michelle Salas ha desatado elogios y algunas críticas (Instagram)

“Llevo años que no me hacía este color y la verdad es que no me había atrevido… Estoy demasiado contenta”, escribió la influencer en sus historias de Instagram, mostrando el proceso completo junto al estilista de celebridades Gio Miranda. El resultado fue un cabello en capas con volumen y movimiento que, según muchos usuarios, le da un aire sofisticado y natural.

Pero como suele suceder en internet, entre los elogios también llegaron las críticas respecto a que el color “la envejeció”. “Te ves mayor”, “Ese tono endurece tus facciones”, “Ya no brillas igual con ese color”, se lee. Eso sí, para algunos el cambio no ha sido una simple coincidencia, sino que tendría que ver con algo más.

Michelle Salas enciende rumores de embarazo: esto la habría delatado

Michelle Salas Michelle Salas despertó sospechas de embarazo por este detalle (Instagram)

Ante algunos internautas que aparecieron en su más reciente publicación, Michelle habría cambiado su look no por estética, sino por precaución ante un posible embarazo. En el video, la influencer aparece probando pijamas de seda de la reconocida marca italiana Intimissimi.“Estos son algunos de mis looks favoritos de lo más nuevo de @intimissimi ✨Además de tener diseños súper lindos, están hechos con 100% seda, lo que los hace aún más suaves y cómodos de usar. Difícil escoger! 🥵 Cuál fue su favorito!!!??#intimissimi“, escribió en su post.

De inmediato, fans reaccionaron. “Está embarazada, por eso se dejó castaña”. “Me parece que está embarazada“. ”Se le ve diferente la cara, como que está embarazada”. “En unas semanas anuncia oficialmente el embarazo, van a ver“, se lee, apuntando que se le ve una ”pancita” y que el regreso a su color natural sería una decisión estratégica para evitarse los retoques constantes que requiere el rubio, algo que —según muchas creencias populares— no es recomendable durante la gestación.

¿Teñirse el cabello durante el embarazo es realmente peligroso?

Aunque es una creencia popular, la mayoría de los estudios coinciden en que teñirse el cabello durante el embarazo es, en general, seguro, sobre todo si se toman algunas precauciones.

Según especialistas, los químicos de los tintes permanentes o semi-permanentes sólo representarían un riesgo en dosis muy altas, muy superiores a las que se usan en un tinte convencional. Aun así, muchos médicos recomiendan esperar hasta después del primer trimestre, cuando el bebé ha superado su fase de desarrollo más crítico.

Por eso, muchas mujeres optan por técnicas como balayage o luces —que no tocan la raíz—, o bien eligen fórmulas sin amoníaco, tintes vegetales o temporales.