¡Indignante! Hija de Silvia Galván habría enfurecido por esta acción hacia su madre hace un mes

El pasado 16 de abril se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Silvia Galván, conocida como ‘La Estilista de las Estrellas’ a los 70 años, tras ser diagnosticada con cáncer de estómago, misma información que su hija, Jessica Galván, dio a conocer a través de un desgarrador comunicado en el que se leía:

“Con profundo pesar y gran tristeza, informamos el fallecimiento de Silvia Galván, mujer ejemplar, cuya vida fue inspiración para muchos. Silvia fue una emprendedora incansable, visionaria y pionera de la industria de la belleza en nuestro país. Su pasión, entrega y liderazgo dejaron una huella imborrable en cada proyecto que emprendió, y su legado seguirá vivo en cada persona que tocó con su talento y generosidad”.

El conmovedor mensaje de Jessica Galván en el que destacó el valor de su madre, quien además es reconocida por sus múltiples apariciones en el programa ‘HOY’ y los salones de belleza que tiene por todo el país: “Más allá de su labor profesional, Silvia fue una mujer de fe, cuya espiritualidad y fortaleza guiaron cada paso de su camino. Hoy lamentamos profundamente su partida, pero con la certeza de que su alma goza de la luz eterna”.

Por último, Jessica y Erika pidieron solidaridad ante este momento de dificultad: “En este momento de tristeza, acompañamos con respeto y cariño a sus hijas, Jessica y Erika, y a todos sus seres queridos. Su fortaleza y amor reflejan el gran legado que Silvia construyó en vida. Agradecemos a todos quienes se han unido en oración y solidaridad durante este difícil momento. Su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones” y finalizaron: “Descansa en paz, Silvia Galván”.

Silvia Galván

Fue la mañana de este jueves 17 de abril, cuando, Jessica Galván volvió a aparecer en redes para compartir detalles sobre el servicio funerario, además de, dedicar un emotivo mensaje para su madre en el que se leía: “Tu presencia marcó nuestras vidas, tu recuero es inspiración, y tu legado, una guía eterna”.

Hija de Silvia Galván estalló por esta acción contra su madre

Hace un mes, Jessica Galván rompió el silencio y estalló contra el médico de su madre, quien dio a conocer que Silvia Galván se encontraba en etapa terminal y desahuciada tras ser diagnosticada con cáncer de estómago:

“De repente, una persona que estuvo trabajando en el hospital donde atendieron a mi mami, se le ocurre decir cosas que no son. Gente que atendió a mi mamá, que estuvo ahí, pues tuvo la falta de ética y respeto de dar entrevistas y no es correcto eso, eso lo vamos a lidiar nosotros como familia”.

Silvia Galván y su hija Jessica Galván Instagram: @jessicagalvan_ (Instagram: @jessicagalvan_)

Tras difundirse estos rumores, Jessica Galván pidió no creer en los rumores que se habían dado a conocer sobre la salud de su madre, mostrando una actitud esperanzadora sobre su recuperación, pidiendo que se respetara este duro proceso que, al compartirse de forma errónea solo estaba hiriendo a la familia:

“Quiero comenzar diciéndoles que no crean todo lo que ven, de verdad, cada paciente es diferente, con todas las enfermedades y he leído muchas cosas muy fuertes, muy amarillistas, que no son ciertas, de mi mami, yo creo que aquí es mejor que las noticias vengan de nosotros, de la familia”.