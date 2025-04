¿Conflictos por la herencia de Memo del Bosque? Vica Andrade hace fuerte llamado

A 10 días del sensible fallecimiento de Memo del Bosque, muchas especulaciones han surgido respecto a la repartición de su herencia, razón por la que Vica Andrade decidió romper el silencio y aclarar cuál es la situación de su familia.

El lunes 7 de abril se hizo pública la noticia acerca de la muerte de Memo del Bosque a los 64 años tras una recaída en su salud debido al agresivo cáncer que padecía. El productor mexicano se despidió del mundo con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento que lo llevó a coronarse como uno de los productores más reconocidos del país.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más", se lee en el comunicado que se lanzó en la cuenta oficial de Instagram de Memo del Bosque sobre su fallecimiento.

Memo del Bosque

¿Qué dijo Vica Andrade acerca de la herencia de Memo del Bosque?

En medio de los rumores sobre la repartición de la herencia de Memo del Bosque, Vica Andrade lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram: “Amigos de los medios: primero que nada quiero expresarles mi más profundo agradecimiento por todo su apoyo y cariño durante este largo proceso. Valoro muchísimo su respeto hacia mi familia en este duelo. Hoy como cabeza de la familia me corresponde extenderles un llamado a la coherencia para no hacernos eco de noticias falsas que atenten contra nuestra seguridad”.

“Distorsionar la realidad a la verdad de nuestra situación es una irresponsabilidad que raya en la maldad. Por favor, todo lo que he leído es falso y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira. Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer”, agregó. “Memo está en la presencia de Dios y ahora nos corresponde honrar su vida y su maravilloso legado”.

¿Quiénes son los herederos de Memo del Bosque?

Memo del Bosque se unió en matrimonio con Vica Andrade, una famosa actriz y modelo originaria de Costa Rica. La pareja se casó durante la década de los 90 y permanecieron juntos hasta la muerte de Memo.

Como fruto de su amor, nacieron sus tres hijos: Luca, Luna y Coral, quienes no pararon de demostrar su amor y apoyo a su padre durante los tiempos difíciles. Luca es el mayor de los tres y es estudiante de cine en una escuela ubicada en Los Ángeles, mientras que Luna y Coral mantienen un perfil más bajo.