Acusan negligencia médica en el diagnóstico de Dulce: “Había tiempo de salvarla”

Dulce, quien falleció el 25 de diciembre, sigue siendo tendencia en las redes sociales y los titulares por su inesperada muerte en plena temporada decembrina y las múltiples especulaciones en torno a ésta.

Fue a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram que se confirmó que, tras someterse a una cirugía que involucraba el pulmón, la estrella enfrentó serias complicaciones en su salud que finalmente terminaron con su vida.

Semanas después de los homenajes póstumos, Romina, hija de la cantante, reveló en exclusiva para Ventaneando que la causa de muerte de Dulce fue un cáncer en los riñones, que finalmente desencadenó en metástasis, es decir, diseminándose en los órganos más cercanos.

Pese a las declaraciones de la descendiente de la intérprete de ‘Tu muñeca’, nueva información ha salido a la luz por parte de una de las personas más allegadas a Dulce.

Un diagnóstico erróneo

En una reciente entrevista con la periodista Matilde Obregón, el empresario y amigo de la cantante, Francisco Cantú, recordó la conversación con Dulce cuando ella le reveló que se había encontrado una anomalía en los riñones.

De acuerdo con el allegado a la cantante, ella se había sometido a una radiografía y, en la misma, le habían identificado una mancha en los riñones, por lo que tuvo que realizarse una biopsia para saber a qué se estaría enfrentando:

“Se venía preparando psicológicamente. Desde el día uno en que se encontró una mancha en los riñones, ella me habló y me dijo ‘voy saliendo del especialista y en los rayos X sale un punto y me mandaron a hacer una biopsia’. Cuando trajo los resultados de la biopsia me habló muy contenta para decirme que no tenía nada y que ese punto era una falla en los rayos X”, platicó.

Reveló que, de haber sido detectado desde ese momento, se habría sometido a un tratamiento temprano y la situación sería actualmente diferente, acusando de negligencia médica:

“Ahí había tiempo de salvarse. Le mandó los rayos X a otro especialista y dijeron lo mismo; pienso que eso fue negligencia”, finalizó.

