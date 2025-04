La película más impactante de los últimos años llegó a Netflix y es ideal para ver en Semana Santa

Todas las semanas van apareciendo en Netflix nuevas películas, series, miniseries y documentales que buscan convertirse en los nuevos éxitos de la plataforma e intentar situarse dentro del listado de las 10 más vistas.

Pero justo en esta fecha de Semana Santa, en el servicio de streaming llegó una cinta que es ideal para ver estos días y que en el momento de su estreno, causó revuelo mundial.

La impactante película que llegó a Netflix

Se trata de “La pasión de Cristo”, filme dirigido por Mel Gibson y que se estrenó en 2004, llegando recientemente a la plataforma.

La pasión de Cristo (Icon Productions)

“Mel Gibson dirigió este controvertido relato sobre las últimas 12 horas de vida de Jesucristo”.

Así describe el servicio de streaming a esta cinta de 126 minutos de duración y que se ha convertido durante los últimos años en un clásico para ver durante Semana Santa.

Dentro del elenco, destacan nombres como Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern, Francesco Cabras, Rosalinda Celentano, Claudia Gerini y Sergio Rubini.

La cinta generó reseñas mixtas por parte del mundo de la crítica. Roger Ebert del Chicago Sun-Times señaló al respecto que “lo que Gibson me ha enseñado, por primera vez en mi vida, es una idea visceral de en qué consiste la pasión. (...) No es un sermón o una homilía, sino una visualización de un evento central de la religión cristiana. Tómalo o déjalo. (...) He sido conmovido por la profundidad de los sentimientos, por la habilidad de los actores y de los técnicos (...) es una película sobre una idea”.

Por su parte, Richard Corliss de Time indicó que es “un serio, logrado y terrible film que irradia un compromiso total”.

De esta manera, si eres fan de Mel Gibson o te gustan las películas con temática religiosa o para ver en Semana Santa, “La pasión de Cristo” es una buena alternativa para ver en Netflix.