“Es la abuela de mi hijo”: Imelda Tuñón exige respeto y rechaza amenazas a Maribel Guardia

La polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, exnuera de la actriz, continúa creciendo tras una serie de denuncias cruzadas y señalamientos por amenazas.

Todo comenzó a finales de enero, cuando se dio a conocer que la costarricense había interpuesto una demanda por presunta violencia familiar y consumo de sustancias ilícitas, lo que ponía en riesgo la integridad del pequeño José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa.

El menor fue entregado temporalmente a la familia paterna mientras se realizaban las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A pesar de los conflictos legales y mediáticos, el 3 de marzo se confirmó que José Julián regresó al cuidado de su madre, Imelda Tuñón.

La noticia fue compartida a través de redes sociales personales de Instagram y X, generando diversas reacciones en los medios de comunicación y seguidores.

Sin embargo, el regreso del niño no fue suficiente para calmar los ánimos, y la tensión entre Imelda y Maribel continúa siendo evidente. La custodia, aunque restituida, ha sacado a la luz nuevos detalles que reavivan la controversia.

Imelda Tuñón / Maribel Guardia Instagram: @imetunon / @maribelguardia (Instagram: @imetunon / @maribelguardia)

Ambas partes denuncian amenazas

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Maribel Guardia fue abordada por los medios, donde reveló haber recibido amenazas.

La actriz aseguró que teme por su seguridad y responsabilizó directamente a Imelda de cualquier cosa que pudiera sucederle.

Por su parte, Tuñón también denunció amenazas de muerte y aseguró que incluso recibió una fotografía de un arma de fuego a través de redes sociales.

Imelda se deslinda de las amenazas

La joven actriz insistió en que no tiene relación con los mensajes amenazantes que ha recibido Maribel, y que incluso es algo que no le parece correcto ya que es abuela de su hijo.

“No soy yo, cualquier persona que se atreva a hacerlo me molestaría bastante porque es la abuela de mi hijo. De mi parte no ha sido, ni de parte de nadie de mi familia. Yo pido mucho respeto, no estoy de acuerdo en que nadie amenace a nadie”, declaró Tuñón.

Imelda declaró que ella no tiene nada que ver con los mensajes que le han hecho llegar a la costarricense, ya que ella sabe el miedo que se siente recibir amenazas de muerte.

“Me deslindo completamente, no tengo idea de a qué amenazas se refiera. No me parece padre, yo viví bastantes semanas en terror y no se lo deseo a nadie.”

Además, comentó que aunque no puede asegurar de dónde vienen los mensajes que ella ha recibido, las amenazas contienen información muy específica que sólo pocas personas podrían conocer.

“Con las (amenazas) que yo he recibido no puedo asegurarles que vienen de esa parte (de Maribel Guardia), pero dicen muchas cosas que coinciden... sí sé cómo se llama la persona que las envía porque no solo me las ha estado enviando a mí.”

