Esta es la bacteria que tiene Manuel Masalva y lo mantiene en estado crítico

Manuel Masalva, conocido por su participación en la exitosa serie Narcos México, enfrenta una delicada situación de salud tras haber sido infectado por una bacteria desconocida hasta hace pocos días.

El actor enfermó gravemente durante un viaje en Dubái, tan solo dos días después de su llegada al continente asiático, por lo que fue imposible su regreso a México. Debido a la gravedad del caso, fue intervenido de emergencia pese a los elevados costos de los servicios médicos en el extranjero.

Manuel fue inducido al coma, y su familia solicitó apoyo económico para cubrir los gastos hospitalarios en el extranjero. La comunidad artística se movilizó rápidamente, con figuras como Zuria Vega, Alberto Guerra, Emmanuel Palomares y muchos más uniéndose a la causa con donaciones.

Gracias a la solidaridad, la cifra necesaria fue alcanzada, y a través de las redes sociales oficiales se compartió una actualización sobre su estado:

“Muchas gracias a todos los que han donado hasta ahora; su generosidad y apoyo son fundamentales en estos momentos tan difíciles para Manuel y sus seres queridos. Agradecemos profundamente la generosidad de conocidos, amigos, familiares. Manu sigue delicado, ya se detectó la bacteria, está en antibióticos, y estamos esperando que empiece una mejoría”.

La periodista Martha Figueroa también compartió detalles preocupantes sobre el estado de salud del actor:

“Fue a dar al hospital y tengo entendido que está en Dubái y no saben bien qué hacer. La última información que dio su familia es que está muy mal, tiene respiración asistida y no mejora... No saben qué bacteria es, ni qué está pasando y de plano los médicos le dijeron a la familia: ‘lo único que se puede hacer es rezar porque nosotros no sabemos qué hacer’”.

Revelan la bacteria que afecta al actor

En entrevista exclusiva con la revista TVNotas, el actor Marco León dio a conocer el nombre de la bacteria que afecta a Masalva y explicó la incertidumbre médica que aún persiste:

“(La bacteria) se llama Burkholderia y no es nada común. No tenemos más información. Todavía no hay una explicación sobre el origen de la bacteria, ni cómo la adquirió Manuel. Él estaba en un viaje de vacaciones. No se sabe si todo sucedió por haber respirado, comido o bebido algo”.

La bacteria Burkholderia es poco común y puede causar infecciones graves, especialmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos. El caso ha generado preocupación entre colegas y fanáticos, quienes se mantienen atentos a cualquier novedad sobre su estado de salud.