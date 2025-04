“Es muy raro”, la acción de Meghan Markle mientras Harry está de viaje que generó controversia y le reprochan

(Harry, Ben Stansall, AFP or Licensors, AP / @meghan/Instagram / AP)

Meghan Markle y el príncipe Harry siguen dando de qué hablar y es que en medio de los rumores de una supuesta crisis o quiebre de su relación no se han mostrado juntos.

El príncipe Harry de hecho se fue de viaje y se encuentra en Ucrania y dejó a Meghan en Estados Unidos con sus hijos, pero una acción de ella ha causado controversia en redes.

La acción de Meghan Markle mientras Harry está de viaje que generó controversia

Mientras el príncipe Harry viajó a Ucrania, Meghan Markle salió en una noche divertida en Nueva York luciendo muy elegante.

La famosa fue captada por los paparazzis en la ciudad de Nueva York, yendo a cenar con unos amigos en el bar Polo y luego asistió a un espectáculo de Broadwey.

Meghan llevaba una falda larga y ligeramente ancha de cuadros en blanco y negro, con abertura en la parte de atrás, que combinó con una blusa de mangas abullonadas negra y stilettos en el mismo tono.

Además, complementó su look con un maxi abrigo negro y su cabello lo llevó suelto con unas ligeras ondas, luciendo hermosa y chic, pero lo que dio de qué hablar fue su acción de salir sola en la noche sin Harry, además que muchos se preguntan con quién dejó a sus hijos Archie y Lilibet.

“Su marido se fue a Ucrania, y ella se fue a Broadway todo muy mal entre ellos”, “oh allí no se ve nada preocupada, se ve muy feliz mientras Harry no está”, “parece que sonríe más sin Harry, eso dice mucho”, “y mientras tanto sus hijos solos”, “Harry está visitando veteranos haciendo algo bueno y productivo y ella de fiesta”, “a esta mujer no le importa nadie y menos Harry”, y “ok mientras su esposo está en un viaje, ella aprovecha de salir con amigos, eso está raro”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Incluso Meghan compartió en redes fotos de su visita a la obra Gypsy y escribió “Si tienes la oportunidad de ver @gypsybway, debes hacerlo. Felicidades al tremendamente talentoso elenco y equipo por crear magia en ese escenario. Y conociendo a @audramcdonald por primera vez anoche.... 🥹 Su actuación te dejará absolutamente sin palabras. Escalofríos de cuerpo completo. No creo que hubiera un ojo seco en la casa, y si el teatro no tuviera que cerrar por la noche, la ovación de pie todavía estaría ocurriendo”.

Y la cuenta de la obra también compartió fotos de la visita de Meghan y le agradeció su visita.

“Gracias por visitarnos en el Majestic, @meghan 🌹 Fue un honor tenerte en la audiencia para #GypsyBway!“.