Muere famoso vidente de televisión en absoluta soledad: falleció hace dos meses sin que nadie lo supiera

Carlos Jesús, uno de los videntes más famosos de la década de los 90, fue reconocido por sus controversiales declaraciones sobre el futuro y sus comentarios sobre los extraterrestres. En numerosas ocasiones, afirmó que venía de un planeta llamado ‘Raticulín’.

Fue una de las figuras más relevantes de la televisión europea, especialmente en España, su país natal, donde su presencia en entrevistas sobre sus experiencias curando a personas dejó una huella en la audiencia.

El enigma de su desaparición

Sin embargo, de un momento a otro y sin razón aparente, Carlos Jesús dejó de aparecer en los programas televisados, generando incertidumbre sobre su paradero.

Nadie supo qué ocurrió con el famoso vidente que marcó una generación de seguidores y que tuvo un gran impacto en los medios.

Carlos Jesús falleció hace dos meses y su muerte fue silenciada

A pesar de que Carlos Jesús desapareció del ojo público, los periodistas que lo conocieron en su época de fama, tanto en España como en otras partes del mundo, recientemente revelaron que el vidente falleció hace dos meses.

Lo más sorprendente fue que su deceso se dio a conocer tres meses después de su muerte, lo que generó especulaciones sobre por qué sus más cercanos decidieron silenciar la noticia de la partida de una de las figuras más influyentes del mundo esotérico.

Declaraciones de un amigo cercano

En una reciente emisión de ESDiario, un amigo cercano de Carlos Jesús compartió detalles sobre su fallecimiento, revelando cómo se enteró de la triste noticia.

“Quiero mostrar el lado humano de Carlos Jesús. Me enteré hace 10 días que murió en Dos Hermanas. No se ha enterado nadie, ni la gente de la barriada. No es nada raro porque Carlos Jesús estaba tan triste y decepcionado por todo lo que le ocurrió al hacerse famoso. Esto le perturbó tanto su día a día que se recluyó en su fe, en su mundo y no quiso saber nada”.

