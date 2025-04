“Lo lamento”, Meghan Markle y el fracaso con su marca por el que terminó pidiendo disculpas y le reprochan en redes

Hace unos días, Meghan Markle lanzó su nuevo marca de estilo de vida As Ever, donde ofrece productos gourmet como tés, galletas, mezcla para crepes, miel con panal, mermeladas y más.

PUBLICIDAD

Todos sus productos están empaquetados y etiquetados con hermosos y elegantes envoltorios, que se han hecho en colaboración con pequeñas cooperativas de agricultores estadounidenses.

Parece que el debut de la famosa ha sido un total éxito, pues muchos de sus productos se han agotado, pero parece que justo por ello ocurrió un error por la que la famosa habría tenido que salir a disculparse.

Meghan Markle habría fracasado con su marca y aseguran “hasta terminó pidiendo disculpas”

Meghan Markle estaba ofreciendo una miel de flores de silvestres de edición limitada que causó sensación y apenas ponerse a la venta se agotó.

El problema, según reportan algunos medios estadounidenses es que muchos de sus usuarios habrían comprado la miel, es decir, cancelaron el monto de 46 dólares, pero ya la miel se había agotado.

Meghan Markle La famosa envió una carta de disculpas a quienes no pudieron tener sus productos (@aseverofficial/Instagram)

Ante esto, Meghan envió una carta de disculpas a quienes compraron la miel y no les llegó este producto.

“Querida amiga ¡Dios mío, qué terremoto ha sido esta semana! Gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí. Lamentamos mucho lo sucedido con tu pedido que, debido a una sobreventa, no hemos podido enviarte. Nuestro equipo trabaja muy duro en todos los departamentos y estamos igual de tristes que tú al enterarnos de lo sucedido, al no poder tener el producto que tanto ansiabas (“¡Yo sentiría lo mismo!”)“ , dijo la famosa en la carta.

PUBLICIDAD

Además, prometió a estas personas que al recibir la próxima colección de artículos se los enviaría de inmediato.

“Quiero prometerte que cuando llegue nuestra próxima colección de artículos de edición limitada, no solo serás la primera en saberlo, sino que también serás la primera en recibirlo. No hace falta que lo pidas; te lo enviaré por correo como regalo por mi parte . Gracias por tu comprensión y apoyo, y por seguir celebrando con nosotros este emocionante lanzamiento. Pronto tendremos muchas más cosas ricas, As Ever.

“Todo lo que ella hace termina mal”, “pero por favor quien le compra una miel a esta mujer”, “me parece que todo es mentira para decir que wow todos quieren comprar sus artículos”, “ella debía estar preparada para esto y más”, y “otro fracaso Meghan, ya deberías desistir”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, Meghan se ha mostrado feliz y complacido por el éxito de su marca y lo pronto que se agotó todo, dejando ver que sus productos son de los más solicitados y deseados.