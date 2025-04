Exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ termina sangrando tras pelea con asaltantes

Un exparticipante de ’La Casa de los Famosos’ quedó herido tras forcejear con dos delincuentes durante un asalto en el que le intentaron arrebatar sus pertenencias. El actor mencionó en su testimonio que la pelea lo dejó sangrando y que todo fue tan rápido, que no está seguro de cómo pasó.

PUBLICIDAD

Salvador Zerboni fue el primer expulsado de ’La Casa de los Famosos All Stars’. El actor fue elegido para salir del reality en su competencia contra Paulo Quevedo, Alfredo Adame y Uriel del Toro, pues la votación del público no lo favoreció.

De esta manera, su salida del reality le provocó un llanto desconsolador en plena gala de eliminación, pues no podía creer que había sido derrotado. Mientras tanto Alfredo Adame se acercó a consolarlo y le aseguró que realizó un gran papel en el juego.

Salvador Zerboni

Salvador Zerboni, exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ termina herido al defenderse de criminales

Anteriormente, a través de su cuenta oficial de Instagram Salvador Zerboni confesó haber sido víctima de la delincuencia en un parque, no obstante, en el programa ‘De Primera Mano’, narro su experiencia completa: “No sabía si querían una foto o algo porque traía los audífonos. Me señalaban. Cuando voltee uno intentó agarrar la cadena, el otro el teléfono”.

“Nos fuimos los tres al suelo. Allí como que forcejeamos un poco. Fue muy rápido. No entendí si me pegaron, les pegué. Salí corriendo al final de la historia. Me quedé con mis cosas, no pasó a mayores, solo traigo la mano un poco sangrada. Alcancé a pegarle a uno. Ni tiempo me dio para verles la cara”, relató a Gustavo Adolfo Infante.

También aseguró que su valentía se debió a que no hubo armas de por medio, pues de lo contrario no se habría puesto a pelear y les habría entregado todo lo que quisieran: “Si veo un arma se me caen los calzones, les doy todo lo que tengo (...) Gracias a Dios que estamos bien”.