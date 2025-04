“Terrible e inimaginable”: Alejandro Sanz enfrenta una terrible pérdida en medio de tragedia en República Dominicana

Una noche de música, alegría y tradición terminó convertida en una de las tragedias más devastadoras de República Dominicana. En la madrugada del martes, el techo del legendario club nocturno Jet Set, ubicado en Santo Domingo, colapsó durante una presentación en vivo del merenguero Rubby Pérez. Lo que comenzó como una velada típica del famoso “lunes bailable” se tornó en caos, miedo y destrucción, dejando al menos 124 muertos, más de 250 heridos y decenas de desaparecidos.

El Jet Set, fundado hace 50 años, era mucho más que una discoteca. Era un ícono cultural del país, punto de encuentro de generaciones enteras y un escenario histórico por donde han pasado las más grandes figuras de la música tropical.

Octavio Dotel, Nelsy Cruz y Rubby Pérez Son algunas de las víctimas del colapso del techo en discoteca de República Dominicana.

La noche del desastre, Rubby Pérez –conocido como “la voz más alta del merengue”– estaba en el escenario cuando el techo cedió. Su manager, Enrique Paulino, relató con la voz quebrada: “Fue repentino. Pensé que era un terremoto, así que me tiré al suelo y cubrí mi cabeza”. Lamentablemente, Pérez falleció en el acto, al igual que otros miembros de su banda.

Entre los escombros, también se confirmó la muerte de la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Milagros Cruz Martínez, hermana del beisbolista de Grandes Ligas Nelson Cruz, así como la del ex pitcher Octavio Dotel. Las autoridades dominicanas continúan con labores de rescate sin descanso. “Presumimos que muchos aún están con vida y no vamos a rendirnos hasta que no quede una sola persona bajo los escombros”, aseguró el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez.

Alejandro Sanz: “Mi corazón está lleno de dolor”

Dominican Republic Roof Collapse Estado en que quedó la estructura que albergaba la discoteca Jet Set en Santo Domingo. (Noticias SIN via AP) (Noticias SIN/AP)

Conmovido por la magnitud del suceso, el cantante español Alejandro Sanz compartió un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram, expresando su dolor por lo ocurrido y su cercanía con una de las familias más afectadas por el colapso: “Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana, estoy con ustedes, fuertemente”.

Alejandro Sanz El mensaje de Alejandro Sanz tras la muerte de amigos cercanos en RD conmueve a todos (Instagram)

Además, el intérprete de Corazón partío acompañó su mensaje con la imagen de una vela encendida junto a la bandera de República Dominicana, gesto que rápidamente se volvió viral y fue aplaudido por miles de seguidores que también expresaban su luto y solidaridad.

La “familia elegida” de Alejandro Sanz

La familia Grullón, mencionada por Sanz en su mensaje, era parte fundamental del panorama empresarial y social dominicano. Según confirmó el Grupo Popular, S.A., entre las víctimas del colapso se encontraban Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; su esposa Jhoanna Rodríguez de Grullón; su hermana Alexandra Grullón, gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano; su cuñado Eduardo Guarionex Estrella Cruz, hijo del actual ministro de Obras Públicas; y Stephanie Avendaño Patricio, colaboradora del grupo financiero.

Tragedia en Jet Set El Jet Set era un punto clave para la música tropical y el entretenimiento en RD (X)

En un comunicado oficial, Grupo Popular expresó: “Lamentamos profundamente este hecho que enluta a la nación y agradecemos sinceramente las muestras de condolencias, extendiendo nuestra solidaridad a los afectados y sus familiares”.

En medio del luto nacional, el mensaje del cantante ha resonado como un llamado a la empatía y al acompañamiento en uno de los momentos más oscuros que ha vivido la sociedad dominicana en años recientes.