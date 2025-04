“Una diosa y la otra ordinaria”, Evaluna y su cuñada Stefi lucen bikinis de dos piezas: solo una se llevó los halagos

La cantante y su cuñada fueron comparadas por sus looks en bikini

Evaluna es una de las cantantes más famosas y exitosas que ha formado una hermosa familia con el también cantante, Camilo.

Sin embargo, desde hace meses se ha hablado de un supuesto romance entre el colombiano y la cuñada de Evaluna, Stefi Roitman, rumores que ellos no han confirmado ni desmentido.

Simplemente, los famosos se han dedicado a presumir su amor, dejando ver que están más felices que nunca, a la vez que Evaluna y su cuñada se han mostrado juntas, incluso en diferentes proyectos y reuniones familiares, demostrando que no existe problema ni rivalidad.

Evaluna y su cuñada Stefi Roitman presumen sus figuras en bikinis y solo una se llevó los halagos

Sin embargo, en redes han comparado a Stefi Roitman y a Evaluna en fotos donde ambas posan en bikini, donde una se ha llevado los halagos, mientras que la otra las críticas.

La esposa de Mau Montaner compartió una foto en redes donde presume su figura en un bikini de dos piezas muy sexy en tono nude.

La famosa posó frente al espejo llevando un bikini strapless, con panty de tiras altas, que definía su figura, y la hizo lucir estilizada y hermosa, lo que la hizo recibir miles de halagos.

Por su parte, Evaluna lució un bikini de dos piezas triangular en tono fucsia, con estampado, que aseguran que no le benefició mucho, además que agregó un short al look playero.

“Stefi es una diosa, mira ese cuerpazo”, “ese bikini de Eva no está nada elegante”, “preciosa Stef, me encantó su bikini tan chic”, “Eva debería tomar consejos de su cuñada a la hora de vestir”, “me encanta el bikini de la cuñada, el de ella no está lindo y menos con ese short”, “Stefi se ve increíble, ese bikini le favorece”, y “Eva debería llevar bikinis que favorezcan su figura, se ve ordinaria con ese short”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que comparan el estilo y looks de Evaluna y su cuñada, pero cada una tiene su estilo y se siente cómoda con él, dejando claro que no les importa el qué dirán.