Meghan Markle lanza inesperado ‘golpe’ al rey Carlos y Camila en su aniversario: hace estallar la polémica

Meghan Markle sigue en el ojo del huracán, y esta vez por algo que también se relaciona con su suegro, el rey Carlos y su esposa, Camila.

Y es que desde hace días la celebridad ha dado de qué hablar con su documental de cocina de Netflix, y luego, el lanzamiento de su marca As Ever, y ahora, tuvo un gesto que ha generado polémica en redes.

Meghan Markle da “duro golpe” al rey Carlos y Camila en su aniversario y la critican

El rey Carlos y su esposa, Camila Parker festejan esta semana su aniversario número 20, y en la misma fecha, Meghan Markle lanzará su podcast ‘Confesiones de una fundadora’.

La pareja real se encuentra en Italia para festejar su aniversario por todo lo alto además de miles de compromisos de trabajo, y la esposa de Harry a su vez, lanzará su podcast, lo que ha desatado la polémica en redes, pues aseguran que todo fue premeditado y lo hizo para opacar a la realeza.

“Traumada, envidiosa, no creo que fuera casualidad”, “ella se cree el ombligo del planeta”, “Oportunista 😂, pobre acomplejada, ya no sabe qué hacer”, “ella no hace nada sin pensarlo muy bien”, “quiere opacar a todos pero nunca lo logra”, “no puedo creerlo pero esta vez estoy de parte del rey y Camila”, “es que Meghan caes mal mija”, y “ya no sabes qué hacer para llamar la atención y opacar a la realeza, pero no te sale nada bien”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sobre su podcast, Meghan escribió en sus redes “He estado conversando con mujeres increíbles que han convertido sus sueños en realidad y han convertido pequeñas ideas en negocios enormemente exitosos. Se sinceran, comparten sus consejos, trucos (y tropiezos) y me dejan explorar sus ideas mientras desarrollo mi propio negocio, como siempre. Ha sido absolutamente revelador, inspirador... ¡y divertido”.