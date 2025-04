La mamá de Selena Gomez fue su cupido: así le presentó a Benny Blanco cuando ella tenía 16 años

Desde que formalizaron su relación Selena Gomez y Benny Blanco no sólo ha conquistado los titulares, sino que también ha tocado los corazones de quienes siguen su música y su vida personal. Pero su vínculo no surgió de la noche a la mañana, de hecho, se “cocinó” por varios años.

PUBLICIDAD

Antes de ser conocidos como una de las parejas más queridas del entretenimiento, Selena y Benny ya compartían una conexión única que comenzó en el mundo de la música. A lo largo de los años, su relación ha crecido y se ha fortalecido, y lo que una vez fue una colaboración profesional se ha convertido en un lazo emocional profundo.

El inicio de una historia de amor gracias a la madre de Selena

La primera chispa entre ellos surgió con la exitosa canción I Can’t Get Enough, que marcó el inicio de una serie de colaboraciones musicales. Sin embargo, más allá de los éxitos comerciales y las premiaciones, lo que realmente ha sido el motor de su relación es la conexión genuina que han cultivado tanto dentro como fuera del estudio de grabación.

“Ella es la mejor y más genuina persona… Me miro y pienso: ‘¿Cómo llegué aquí?‘”, confesó Benny Blanco en una entrevista en The Drew Barrymore Show, dejando claro que su admiración por Selena va mucho más allá de lo profesional.

Aunque la chispa entre Selena y Benny fue innegable desde el principio, su relación comenzó de una manera un tanto discreta. Cuando Benny trabajó con Selena en I Can’t Get Enough, ambos ya compartían una relación profesional en la industria de la música. En ese momento, Selena aún estaba dando sus primeros pasos como cantante fuera de Disney y se encontraba desarrollando su identidad musical con la ayuda de su madre, Mandy Teefey, quien también gestionaba su carrera.

Aunque la chispa entre Selena y Benny fue innegable desde el principio, su relación comenzó de una manera un tanto discreta. Cuando Benny trabajó con Selena en I Can’t Get Enough, ambos ya compartían una relación profesional en la industria de la música. En ese momento, Selena aún estaba dando sus primeros pasos como cantante fuera de Disney y se encontraba desarrollando su identidad musical con la ayuda de su madre, Mandy Teefey, quien también gestionaba su carrera.

Mandy jugó un papel crucial en la conexión entre Selena y Benny. Fue ella quien, al ver el talento de Benny y su admiración por la música de su hija, decidió presentarlos formalmente. “Recuerdo que, en ese entonces, yo estaba tan fascinado con la música de Selena (...) Sentí que ella era la primera artista que había captado la esencia de la melancolía de una manera tan genuina. Era la original ‘chica triste’, por así decirlo”. Para Selena, Benny no sólo era un productor exitoso, sino también una fuente de inspiración musical.

PUBLICIDAD

El apoyo incondicional de Benny

Selena Gomez La cantante sorprendió con el anuncio de un nuevo álbum junto a Benny Blanco (Instagram)

A lo largo de su relación, Benny ha sido un constante apoyo para Selena, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Él ha sido su mayor defensor y su compañero de vida en los momentos más difíciles. Desde la lucha de Selena con su salud mental hasta su constante compromiso con la música, Benny ha estado allí en cada paso del camino, recordándole siempre lo valiosa y auténtica que es.

En varias entrevistas, Benny ha destacado el amor y la devoción que siente por Selena. “Ella me hace sentir completo”, dijo en una ocasión. “Cuando trabajo con ella, no solo estamos haciendo música, estamos construyendo algo juntos. Nuestra relación va mucho más allá de lo profesional; es una conexión profunda”.

Hoy, con una relación consolidada y un compromiso claro, Benny Blanco y Selena Gomez han demostrado que su amor no solo se basa en la atracción mutua, sino en una profunda conexión de respeto y admiración. Su historia de amor es un recordatorio de que el amor verdadero llega cuando menos lo esperamos, y que las conexiones genuinas, construidas con base en la confianza y la amistad, son las que perduran a través del tiempo.