Después de una larga batalla contra el cáncer, Memo del Bosque falleció a los 64 años, generando una gran pérdida dentro de la industria del entretenimiento en México, tomando en cuenta su trabajo en producciones como ‘Nosotros los guapo’, ‘100 mexicanos dijeron’, entre otras.

A pesar de que el productor mexicano había vencido al cáncer, este 2025 se dio a conocer que volvió a recaer, por lo cual tuvo que someterse a distintos tratamientos médicos; sin embargo, ante las complicaciones que presentó, Memo del Bosque murió.

Memo del Bosque

¿Cuál fue la última voluntad de Memo del Bosque antes de morir?

Como parte de las reacciones que se han generado, salió a la luz una entrevista de 2020 con Vica Andrade, esposa del productor, en donde la actriz compartió que como pareja tuvieron una platica sobre lo que pasaría en caso de que fallecieran, señalando que los hijos del productor quedarían a cargo de todas sus cosas.

“Sus hijos definitivamente serían los encargados de tener las cosas que son de Memo y para mí eso es lo principal, para ellos, no tanto para mí”, dijo.

Memo Del Bosque Reaparece

Asimismo, sobre la entrevista retomada por TVNotas, en ese momento Vica Andrade explicó que tenía claro los detalles sobre lo que Memo del Bosque quería que sucediera con sus restos.

“Obviamente, platicamos de todo lo que pasaría, cómo pasaría, cómo quisiera él que fueran manejados sus restos. De mi parte igual”, explicó.

¿Cuál fue la causa de muerte de Memo del Bosque, famoso productor mexicano?

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud y después de haber abandonado las quimioterapias que recomendaron los especialistas, la cuenta oficial de Instagram de Memo del Bosque volvió a reactivarse para anunciar su fallecimiento tras una larga batalla contra el cáncer.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”.

Última publicación de Memo del Bosque en Instagram (Captura de pantalla de publicación realizada en Instagram por memodelbosquetv)

En la publicación que aparece desde sus historias de Instagram, el productor escribió un emotivo mensaje para todas las personas que estuvieron durante sus últimos días con vida, señalando todas las experiencias que pudo compartir.

“Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno”.