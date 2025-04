Memo del Bosque fallece a los 64 años de edad tras dura batalla contra esta enfermedad

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del reconocido productor Guillermo “Memo” del Bosque a la edad de 64 años.

La noticia, que comenzó a circular en diversos medios y redes sociales, fue confirmada en la misma cuenta oficial del productor. Miles de internautas, amigos y colegas del mundo del entretenimiento mostraron su profunda tristeza.

Se sabe que Memo del Bosque había enfrentado complicaciones de salud en los últimos años. El productor fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin en 2017, una batalla contra el cáncer que superó en su momento. Sin embargo, en los meses recientes, su estado de salud había generado preocupación, con reportes de una recaída y su hospitalización en Estados Unidos para recibir tratamiento especializado.

Mensaje colocado en redes sociales por parte de Memo del Bosque

En los últimos minutos se comenzó a popularizar, mediante Instagram, el posteo realizado por el mismo productor: “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más"

“Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno”, se puede leer en la publicación que ya suma miles de reacciones y cientos de comentarios.

“Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor”, finaliza.