“Si están felices, me encanta”: Cazzu ríe ante desplantes de Ángela y da ‘cachetada con guante blanco’ a Nodal

El 2025 parece estar marcando un renacer para Cazzu. Luego de su muy mediática ruptura con Christian Nodal en 2024, la cantante argentina ha enfocado su energía en su carrera musical y en su hija Inti, fruto de su relación con el intérprete de regional mexicano.

Si bien ha optado por mantenerse alejada de las cámaras, los cuestionamientos han sido inevitables y recientemente fue abordada por la prensa. Fiel a su estilo reservado, Cazzu sorprendió al hablar con total sinceridad y aclaró uno a algunos rumores que han circulado sobre ella en los últimos meses.

¿Cazzu tiene problemas con Nodal o con Ángela Aguilar?

Durante un encuentro con un reportero del programa argentino LAM, Cazzu desmintió rotundamente que exista algún tipo de proceso legal contra Nodal por la convivencia de Inti con Ángela Aguilar, actual esposa del cantante.

“Nunca hubieron ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija”, afirmó.

Respecto a su hija, la cantante fue clara: “Ella está bien, está protegida. La crio y la cuido con mucho amor”. También explicó que los acuerdos privados entre ella y Nodal sobre Inti no son de interés público.

Por otro lado, mientras muchos esperaban alguna declaración negativa contra Ángela Aguilar, Cazzu respondió con madurez y empatía:

“Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo por ninguno de ellos. De hecho, me encantan. Si están felices, me encanta”.

¿‘Con otra’ es una indirecta para Ángela y Nodal?

El lanzamiento de su canción ‘Con otra’ el pasado 19 de marzo no pasó desapercibido. La letra, cargada de frases que muchos interpretaron como dardos a Nodal y Ángela, desató una ola de especulaciones:“Lo que robado viene, robado se va” o “Tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama”, fueron frases que no tardaron en desatar teorías.

Cazzu y Ángela Aguilar Cazzu aclaró su sentir respecto a Ángela Aguilar (@cazzu / @angela_aguilar_/Instagram)

La respuesta de Cazzu antes las dudas de a quién iba dirigida fue directa, con una gran reflexión: “La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía”.

Con estas palabras, la artista dejó claro que su proceso creativo puede nacer de vivencias, pero también de la ficción, sin confirmar ni negar del todo las sospechas.

Eso sí, la producción visual del video sigue dando de qué hablar. En una escena específica, se le ve luchando por subir un pantalón ajustado, un gesto que en redes fue interpretado como una sutil referencia a las esponjas que, supuestamente, Ángela Aguilar habría utilizado en el pasado para dar más volumen a su figura.

Cazzu Cazzu se burla sutilmente de Ángela Aguilar en su video musical con un detalle inesperado (Youtube)

Más empoderada que nunca

Lejos de enfrascarse en polémicas o resentimientos, Cazzu ha demostrado que su verdadera prioridad es su hija, su música y su bienestar emocional. Con una carrera en ascenso y una identidad artística sólida, la trapera argentina convierte las controversias en arte. Y si algo ha dejado claro, es que no necesita confrontar a nadie públicamente para contar su historia ya lo hace con sus canciones.