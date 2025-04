Dani Flow apoya a Cazzu y se tatúa por ella, busca colaboración

La controversia entre Cazzu y su anterior relación con Christian Nodal provocó diversas opiniones por la forma en que sucedieron las situaciones, sobre todo por el poco tiempo que tenía su hija recién nacida.

Sin embargo, lo que más generó impacto fue cómo, a las pocas semanas de su ruptura, el sonorense optó por casarse con Ángela Aguilar, con quien había colaborado años atrás y parecían ser sumamente cercanos.

Este hecho dividió la opinión pública y causó que las redes sociales de los dos exponentes del regional mexicano se saturaran con comentarios que desaprobaban la relación, sobre todo por haberse alejado de Cazzu pese a que ella recién había tenido su hija.

Desde ese momento, ambas personalidades han sido parte de los titulares de los medios de comunicación, sobre todo por las polémicas declaraciones que Ángela Aguilar ha realizado sobre su romance y la estrella de trap, quien en ese entonces no se había pronunciado al respecto.

Canciones de Cazzu

Tras el desenlace y el evidente distanciamiento que mantienen, los artistas recientemente han estrenado sencillos que sus seguidores han relacionado con el romance fallido.

Antes de que terminara el 2024, Cazzu estrenó la canción ‘La Cueva’, en la que relata la historia de un hombre que “curó” y, después de que él se sintiera bien, finalmente se apartó de su lado, mencionando vacíos emocionales.

Aunque la artista ya no ha tenido la misma fluctuación de trabajo que cuando inició en la escena musical con el trap, se sabe que sigue siendo una de las exponentes del género urbano con más influencia internacional.

Dani Flow apoya a Cazzu y se tatúa en honor a ella

En un encuentro con los medios de comunicación, Dani Flow fue interceptado y los reporteros no dudaron en preguntarle sobre Cazzu, quien, pese a las controversias, sigue presente en la música urbana, sonando en todas las plataformas:

“De Cazzu lo único que sé es que es una súper buena mamá y una súper buena artista con la que me gustaría trabajar próximamente. Creo que no hay que meternos en la vida que no nos interesa.”El Rey del Morbo reconoció que Cazzu es una artista bien recibida en México y pidió que ya no se realizaran comentarios en su contra:

“Que pare el hate para Cazzu,” dijo Dani Flow. “Y no sé desde dónde la estén hateando, porque desde México no la estamos hateando, aquí la queremos mucho y estamos con ella.”

Finalmente, envió un contundente mensaje a la artista de trap, mostrando un tatuaje que se realizó inspirado en ella y pidiendo una colaboración:

“Cazzu, te amo. Este tatuaje me lo hice por Cazzu porque me gusta mucho. Ahí está el mensaje: ‘Cazzu, vamos a trabajar con el reguetón mexa, ¡ahí está!’,” declaró con entusiasmo.

