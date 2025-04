¿Tiene novio o no? Revelan los detalles ocultos de las fotos en bikini de la princesa Leonor

La princesa Leonor volvió a ser el centro de atención luego que una imagen suya en bikini se volviera tendencia en redes. Después de varias semanas de especulaciones sobre la existencia de unas imágenes de la heredera al trono español en traje de baño, fue este preciso miércoles cuando la revista Diez Minutos publicó en exclusiva las primeras postales de Leonor de Borbón en bikini.

Los verdaderos detalles que envuelven a la inédita fotografía de la princesa Leonor en bikini

Ahora se conoce un poco más sobre la historia de cómo se fraguó este reportaje en las playas de Uruguay. Vicente Sánchez, director de la revista, fue el encargado de revelar todos los detalles en el programa “La mirada crítica de Telecinco”, conforme a lo reseñado por Lecturas.

“Fue el día previo a la Jura de Bandera que se hace en Elcano. Los fotoperiodistas que estaban allí buscando esas imágenes, sabían que era el momento”, señalaba. “Se sabía que este día iba a ser de descanso porque al día siguiente estaba la Ministra de Defensa, la directora del CNI, y al día siguiente iban a estar ocupados con la Jura de bandera”, resaltaba al mismo tiempo que puntualizó que nadie sabía acerca del plan de los jóvenes de disfrutar de la playa.

“Estamos en el siglo XXI y no pasa nada porque sus amigos sean varones. Ese día a la playa fue con ellos. La tienen muy protegida entre ellos”

“Era una playa familiar, con mucha gente, cerca de Montevideo”, agregó. Asimismo, también llama la atención “no tomaron medidas para esconderse ni nada. Mucha naturalidad porque es algo normal”, expresando en que es “una chica de 19 años en un barco haciendo una instrucción muy dura, y tiene sus momentos de relax. Hay que darle normalidad”.

Tal y como señaló el director del medio en cuestión, en las imágenes “no existen pruebas de que Leonor tenga un vínculo más especial con un amigo u otro”, palabras con las que confirma que no tiene algún amigo en especial a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Durante el tiempo libre en la playa se puede ver que la joven “tiene un grupo de confianza”. “Las veces que le han visto allí también le han visto con chicas, no tiene nada que ver. Estamos en el siglo XXI y no pasa nada porque sus amigos sean varones. Ese día a la playa fue con ellos. La tienen muy protegida entre ellos”, expresó.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo

“Lo que me transmiten los que hicieron las fotos es que esa confianza la tiene con el resto del grupo. No vamos a hablar de nadie especial porque no creemos que sea así y no hay pruebas, evidencias con las que podamos decir que un chico es más amigo que otro”, sentenció.