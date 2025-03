“Es idéntico a Carlos Rivera”: Como nunca antes, Cynthia Rodríguez muestra a su hijo y este detalle causa sensación

Desde que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera confirmaron su relación en 2016, la pareja ha estado en el ojo del huracán. Su romance, que comenzó a gestarse desde su participación en ‘La Academia’ en 2005, ha sido objeto de rumores que apuntaban a que se trataba de “una relación falsa”.

Sin embargo, los cantantes han demostrado con el paso del tiempo que su amor es genuino. A pesar del hermetismo con el que manejan su vida privada, sus seguidores están siempre al acecho de cualquier pista sobre su vida familiar, especialmente desde la llegada de su hijo, León.

La foto que derritió corazones en redes

Cynthia Rodríguez La tierna foto del hijo de Cynthia Rodríguez que causa sensación en redes (Instagram)

Recientemente, Cynthia Rodríguez sorprendió a sus seguidores con una nueva y adorable foto de León. Desde España, donde Carlos Rivera continúa con su gira por sus 20 años de carrera, la conductora y cantante publicó la tierna imagen en la que se le ve cargando a su hijo de espaldas durante una prueba de sonido.

“Viendo a nuestro cantante favorito del mundo entero. Nuestro viaje a todas partes con papá”, escribió Cynthia en la publicación, que rápidamente acumuló cientos de comentarios asegurando que, incluso sin ver su cara, ya saben que es “tan guapo como su papá”.

Cynthia Rodríguez La tierna foto del hijo de Cynthia Rodríguez que causa sensación en redes (Instagram)

“Es idéntico a Carlitos ❤️ esa cabecita me hace estar segura…Ojalá su carita sea parecida a la mamita 😍“, ”Ese niño va a ser hermoso, guapo como el papá“. ”Esas orejitas se me hace las heredó de Carlitos", ”Ya desde aquí puedo decir que es idéntico a su papá“, se lee.

Y es que el mismo cantante mencionó en una entrevista: “Se parece mucho a los dos, es mucho de los dos, pero hay algunas fotos donde se parece un poco más a mí, pero, como decimos en México, es más güero como su mamá”.

Carlos Rivera, un papá entregado

Carlos Rivera ha dejado claro que su prioridad es su familia, y esta gira no ha sido la excepción. En una reciente entrevista con Ventaneando, el cantante reveló que una de sus estrategias para sobrellevar la distancia es viajar con Cynthia y León. “De repente estoy fuera mucho tiempo, me acompañan Cyn con el bebé para que tampoco me extrañen demasiado”, compartió.

Además, explicó que planificó esta gira de 20 años para poder equilibrar su carrera con su vida personal. “Esta gira de 20 años me permitió hacer más vida personal, porque quise hacer sólo 20 conciertos, por los 20 años de ‘La Academia’.”

La gira Carlos XX ha sido una celebración en todos los sentidos. Recientemente, en el Movistar Arena de Madrid, el cantante ofreció uno de los conciertos más importantes de su carrera. Durante el show, que inició con mensajes de artistas como David Bisbal, Maluma y Hombres G, Rivera interpretó sus éxitos más emblemáticos y hasta sorprendió al público con un set especial de mariachi.

El motivo por el que no muestran la cara de su bebé

Aunque comparten momentos especiales con su hijo, Carlos y Cynthia han decidido no mostrar su rostro públicamente. En una entrevista con Despierta América, el cantante explicó su postura al respecto: “Yo creo especialmente que al final, sus papás somos los que la gente conoce, pero las redes sociales son muy difíciles y complejas. Yo tengo mis reservas, pero no sé, igual y en algún momento decidamos hacerlo. Sólo no creo que los niños deban estarse compartiendo en redes sociales”.

León hijo de Carlos Rodríguez y Cynthia rodríguez cumple un año de vida. Instagram: @carlosrivera / @cynoficial (Instagram: @carlosrivera / @cynoficial)

¿León tendrá un hermanito pronto?

Desde el nacimiento de su primogénito, los fans de la pareja han especulado sobre la posibilidad de que Cynthia y Carlos agranden la familia. En una reciente entrevista, la cantante aclaró los rumores: “Estoy gozando ser mamá, disfrutando a mi bebé que está en una etapa maravillosa de hacer todas las gracias y apoyando al esposo y regresando con mi bebé”. Sobre los primeros logros del pequeño, reveló: “Ya dice palabras, tiene 1 año siete meses, obviamente, mamá, papá... Suena el inicio de una canción, aunque no vea el video, y dice: ‘Papá‘, es riverista”.