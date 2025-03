Yolanda Andrade sigue manteniendo las alertas por su delicado estado de salud, ya que hace poco se filtró que la conductora fue diagnosticada con esclerosis múltiple, es por ello que ante las reacciones que surgieron en los últimos días, el productor Enrique Gou compartió el audio en donde Andrade habló de la situación.

Enrique Gou fue el primero en revelar el nuevo diagnóstico que había recibido la presentadora de televisión, misma que reaccionó molesta por haber compartido algo privado; como resultado de todas las críticas y comentarios que surgieron, el productor compartió un audio en el que Andrade habla de la enfermedad que le detectaron.

Productor filtra audio en el que Yolanda Andrade confiesa que tiene esclerosis múltiple

Durante la transmisión de ’Todo para la Mujer’ de Maxine Woodside, el productor Enrique Gou confesó que buscó a Yolanda Andrade para conocer más a cerca de su situación actual, tomando en cuenta su ausencia de los foros de grabación.

“La conozco, pero no es mi amiga. Yo la busqué, busqué el teléfono, varias personas me lo dieron. Le escribí y le expliqué”, comentó.

Al respecto, el productor compartió la nota de voz que presuntamente envió Yolanda Andrade, misma que comentó que luego de recibir un nuevo diagnóstico, esperaba pedir otra opinión médica.

“Mi caso está cada vez peor. Mañana me voy al hospital otra vez, a la clínica Mayo. Es que fui a la clínica Sinai y me han diagnosticado esclerosis”, explicó.

Yolanda Andrade rompe el silencio tras hablar del nuevo diagnóstico que recibió

Al respecto, Yolanda Andrade hizo evidente su descontento a través de una conversación con el periodista Carlos Alberto, mismo que la compartió desde su canal de YouTube. A pesar de las dudas sobre el nuevo diagnóstico que recibió, la conductora evitó hablar del tema, centrándose en la actitud del productor.

“Anoche yo te estaba escuchando, en la madrugada, porque me cuesta mucho trabajo dormir, de pronto te oigo y dije: ‘¿cómo? si este señor me habló y qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así, se me hizo muy, no quiero decirlo, pero muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé, en fin, la gente me sorprende”, dijo.