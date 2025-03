“Existen”: revelan nuevos detalles de las fotos en bikini de la princesa Leonor

Mientras la princesa Leonor continúa en su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, en donde estará a bordo de seis meses recorriendo puertos en distintos puntos de América en medio de su formación como guardamarina, sigue causando revuelo en la prensa internacional las supuestas fotografías en bikini que le habrían sacado a la joven de 19 años.

Las "heridas de guerra" de Leonor: el turbulento viaje que está dejando secuelas físicas a la princesa La princesa Leonor estará 5 meses en el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano

En ese sentido, fue el periodista Martín Bianchi quien afirmó en Hoy por Hoy de Cadena Ser que “hay fotos de la princesa Leonor en bikini o bañador rodeada con sus compañeros en Montevideo”.

Al respecto, aseguró que las imágenes aún no salen a la luz, debido a que “en palacio no ha gustado nada el asunto aunque no se hayan publicado”.

Revelan nuevos detalles de las fotos de Leonor

De acuerdo a lo consignado por el portal Telecinco, la periodista Mariángel Alcázar afirmó que confirmó directamente con fuentes de Zarzuela que existen fotografías de la princesa de Asturias en bikini.

“Existen esas fotografías, las hizo un paparazzi en una playa de Montevideo. Desde Zarzuela, a las personas que trabajamos con Casa Real, se nos confirmó que las imágenes existen y que saldrán a la luz cuando algún medio de comunicación quiera pagarle a este señor (el fotógrafo) el dinero que pide por ellas, 200.000 euros“, indicó.

De igual manera, descartó que las fotos no hayan salido a luz por presiones de la Casa Real, sino que se debe a que no es fácil que medios de comunicación puedan pagar ese monto, ya que “las revistas ya no funcionan así de bien”.

“Ni la Reina ni el Rey están preocupados porque salgan fotos en bikini de su hija, ni tan siquiera lo estarían si salieran imágenes dándose un beso porque es una chica de 19 años que ya lo pasa bastante mal como para no poderse entretener", precisó Alcázar.