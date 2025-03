“Esquizofrénica”: Enrique Iglesias reaparece de pesca con sus hijos pero Anna Kournikova robó protagonismo por esto

Enrique Iglesias, quien ha tomado un merecido descanso de la música para disfrutar de su vida familiar, volvió a ser captado por los fotógrafos en un momento tierno y relajado. El cantante y su hijo Nicholas fueron vistos pescando juntos en el muelle de su casa en Miami, mientras Anna Kournikova, su compañera de vida desde hace más de dos décadas, también se llevó el protagonismo del día con una serie de fotos que generaron debate en las redes sociales.

El momento en que Enrique y su hijo compartían una actividad tranquila como la pesca fue inmortalizado por los paparazzi, mostrando al cantante relajado en su atuendo casual de camiseta y pantalones deportivos, mientras le enseñaba a Nicholas los secretos de lanzar la caña. Sin embargo, a pesar de ser un día dedicado al padre y su hijo, fue Anna Kournikova quien robó las miradas de los internautas.

Usuarios se burlan de Anna Kournikova

Los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de dichas fotografías no se enfocaron en el tierno momento familiar, sino en la relación de la ex tenista con Iglesias, sobre todo debido a la falta de un compromiso formal en tantos años juntos.

Tras dos décadas de relación, con tres hijos en común y una vida en familia que parece más sólida que nunca, la pregunta recurrente es: ¿por qué nunca se han casado?. Algunos incluso la señalaron de “esquizofrénica” por “soportar” tanto a cambio de “nada”. Incluso insinuaron que la falta de compromiso legal podría reflejar una falta de seguridad o estabilidad.

Así surgió el amor entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova

La historia de amor de Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó en 2001, cuando ambos se conocieron durante la grabación del videoclip de la canción ‘Escape’. Enrique, con 27 años, y Anna, con 20, se sintieron atraídos instantáneamente. Durante las filmaciones, el cantante no tuvo reparos en reconocer su fascinación por la extenista, diciendo que no hacía falta ser un buen actor para besar a Anna y hacerlo creíble. En ese entonces, la química entre ambos fue evidente.

Aunque la relación no fue sencilla, pues Kournikova tardó un tiempo en ceder al encanto de Enrique, en 2002, tras varios intentos por conquistarla, finalmente confirmaron su romance durante los MTV Video Music Awards. Desde entonces, han sido una de las parejas más mediáticas y queridas, pero también una de las más enigmáticas, dado el misterio que siempre rodeó su decisión de no casarse.

¿Por qué nunca se han casado?

Enrique Iglesias y Anna Kournikova Getty Images: Mark Mainz

Desde el inicio de su relación, la pareja ha sido clara sobre su postura respecto al matrimonio. Ambos han afirmado que no lo consideran necesario. En 2011, Enrique Iglesias explicaba en The Morning Show que, para ellos, la boda no cambiaría nada. “Cuando has estado con alguien tanto tiempo, no creo que una boda marque una diferencia. No nos hará más felices”, dijo el cantante.

En 2020, Kournikova coincidió con él, asegurando en una entrevista con Women’s Health que el matrimonio no era importante para ella. “Estoy en una relación feliz, eso es lo único que importa. Creo en el compromiso, en ser abiertos y respetarnos”, afirmó. Las razones de ambos parecen radicar en sus propias experiencias familiares, especialmente por el hecho de que Enrique creció con padres divorciados, lo que podría haber influido en su visión del matrimonio.

El amor de Enrique y Anna sigue siendo fuerte

Enrique Iglesias El cantante y la tenista están muy felices sin necesidad de casarse (@enriqueiglesias/Instagram)

En un mundo donde las relaciones son etiquetadas constantemente por la sociedad, ellos han optado por vivir a su manera, sin presiones externas, eligiendo la felicidad y el respeto mutuo por encima de convencionalismos.

A pesar de las críticas, la pareja sigue demostrando que su amor está más allá de cualquier formalidad. En este nuevo capítulo de sus vidas, con tres hijos pequeños y un sinfín de proyectos por delante, parece que el secreto de su relación está en la conexión genuina que comparten, lejos de las expectativas impuestas por los demás.

Con una relación que ha resistido la prueba del tiempo, Enrique Iglesias y Anna Kournikova continúan siendo una de las parejas más queridas y admiradas del entretenimiento. Su amor, aunque fuera del radar del matrimonio, es un ejemplo de que las relaciones felices no siempre necesitan una firma en un papel. Para ellos, lo que importa es la conexión, el compromiso y la familia, no los títulos.