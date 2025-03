Papá de Jenni y Lupillo Rivera es acusado de abuso de menores: lo comparan con Diddy Combs

Juanita Ahumada, expareja de Pedro Rivera, aseguró que el papá de Jenni Rivera es peligroso y no debe permanecer cerca de niños, incluso lo comparó con Diddy Combs, pues lo acusó de abusar de menores y se mencionó que “no se toca el corazón al destruir a alguien más”.

El conflicto entre Pedro Rivera y Juanita Ahumada escaló considerablemente luego de su separación en 2021. Aún así, debido a una serie de disputas financieras y de propiedades, la pareja no ha podido concretar su divorcio, de tal manera que la tensión entre ambos se intensificó.

Ahora Juanita Ahumada mantiene una relación con el cantante de reguetón René Ortiz, quien confesó al medio TVNotas detalles de la situación que atraviesa el monarca de la Dinastía Rivera y su ex con la que contrajo matrimonio en 2015.

Papá de Jenni Rivera es un peligro para los niños, aseguran

Fue así que René Ortiz hizo una serie de revelaciones a TVNotas y explicó que debido a las múltiples infidelidades de las que fue víctima Juanita Ahumada, Pedro Rivera la contagió de enfermedades venéreas en más de una ocasión.

No obstante, esta no fue la confesión más fuerte, pues también se exhibió el comportamiento del padre de Jenni Rivera con menores: “Dice que el papá de Jenni Rivera es un peligro: ‘No hay que dejar cerca del señor ni niños ni niñas. Ojalá Juanita se anime a hablar más a fondo de este tema”

“En la canción el compositor Oliver Galicia escribió unas líneas refiriéndose a Pedro: ‘Tú y Diddy Combs son tal para cual’”, agregó. “El señor ha hecho cosas muy atroces, cosas indebidas. Lo que hizo es de un tirano. ¡De una bestia! Es de esas personas que no se tocan el corazón al destruir a alguien más".

Más detalles acerca serán liberados en el libro de Juanita Ahumada ‘Don Pedro y yo. La otra cara de la moneda’.